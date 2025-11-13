Укр Рус
Геополітика Європа "Продовжимо слідкувати": Єврокомісія відреагувала на корупційний скандал в Україні
13 листопада, 16:44
3

"Продовжимо слідкувати": Єврокомісія відреагувала на корупційний скандал в Україні

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Європейська комісія визнає роботу антикорупційних органів в Україні ефективною і продовжить стежити за ситуацією, повідомив речник органу Гійом Мерсьє.
  • Посол ЄС Катаріна Матернова підкреслила, що викриття корупції в "Енергоатомі" демонструє, що незалежні інституції в Україні діють і корупція не толерується.

Європейська комісія бачить результати функціонування антикорупційних органів в Україні, і продовжить стежити за поточною ситуацією і надалі.

Відповідну заяву у четвер, 13 листопада, зробив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

Дивіться також У Зеленського відреагували на заяви про тиск Міндіча на ексміністра оборони Умєрова 

Як Єврокомісія відреагувала на скандал?

На думку Єврокомісії, викриття українських корупціонерів є ознакою належної роботи антикорупційних органів у державі. 

Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи, 
– заявив Мерсьє.

За його словами, "боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета з питань розширення", тобто вступу України до Європейського Союзу. 

"Боротьба з корупцією є ключовою умовою для країни, яка прагне вступити до ЄС. Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", – додав він.

Також він сказав, що роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, має бути захищеною, тож орган "продовжить моніторинг ситуації".

Що ще кажуть у ЄС?

Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що викриття великої корупційної схеми в "Енергоатомі" показує, що незалежні інституції в Україні працюють, а корупція серед високопосадовців не толерується. 

І, що важливо, розслідування триває за підтримки влади. Це сильний сигнал того, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може залишатися безкарною, навіть серед високопосадовців. Особливо в той час, коли так багато українців страждають від численних відключень електроенергії та холоду у домівках, 
написала вона.

Про який корупційний скандал ідеться?

  • Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. З обшуками прийшли до ексміністра енергетики Германа Галущенка.

  • Також правоохоронці завітали до бізнесмена Тимура Міндіча. Сам бізнесмен залишив територію України вночі 10 листопада. Це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомляли джерела українських ЗМІ.

  • До слова, представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала Київ серйозно поставитись до цього розслідування. Вона назвала ситуацію "надзвичайно прикрою".