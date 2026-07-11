Міністр оборони Польщі на Волині запропонував 11 божу заповідь і натякнув на Зеленського

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до міста Олика на Волині. Там він взяв участь у заходах до дня пам'яті жертв "Кривавої неділі" – так у Польщі називають кульмінацію Волинської трагедії 11 липня 1943 року.

Під час промови Косіняк-Камиш сказав, що прибув на Волинь як представник польської держави та польського уряду. Мета візиту – помолитися та віддати шану тим, хто загинув мученицькою смертю. Заяву міністра цитує TVN24.

З якими словами міністр оборони Польщі звернувся до Зеленського?

Косіняк-Камиш закликав зробити все, щоб подібна трагедія більше ніколи не повторилася у відносинах між польським і українським народами.

Міністр подякував представникам української влади, а також католицької та православної церков, які були присутні на церемонії.

За його словами, майбутнє польсько-українських відносин має ґрунтуватися на трьох цінностях: правді, пам'яті та прощенні.

Він наголосив, що прибув на Волинь "із знаком миру" та як до друзів, з якими потрібно чесно говорити навіть про складні сторінки історії.

Косіняк-Камиш також заявив, що для Польщі особливо важливими залишаються питання ексгумації, вшанування пам'яті та гідного поховання жертв.

Окремо він сказав, що до Десяти божих заповідей можна було б додати ще одну: "Одинадцята заповідь на 11 липня кожного року: не завдавай болю і не прославляй тих, хто завдає болю та страждань твоїм друзям".

Водночас міністр наголосив, що справжня дружба полягає у готовності говорити правду, навіть якщо вона є болючою, та будувати спільне майбутнє попри трагічний досвід минулого.

Слова Косіняк-Камиша про 11 заповідь, ймовірно, були натяком на нещодавнє рішення Володимира Зеленського присвоїти підрозділу ССО назву "імені Героїв УПА". Цей крок викликав обурення у польській владі. Після того, як Київ відмовився перейменувати підрозділ, президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.