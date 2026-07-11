В ходе выступления Косиняк-Камыш заявил, что прибыл на Волынь в качестве представителя польского государства и польского правительства. Цель визита – помолиться и почтить память тех, кто погиб мученической смертью. Заявление министра цитирует TVN24.

С какими словами министр обороны Польши обратился к Зеленскому?

Косиняк-Камыш призвал сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась в отношениях между польским и украинским народами.

Министр поблагодарил представителей украинской власти, а также католической и православной церквей, присутствовавших на церемонии.

По его словам, будущее польско-украинских отношений должно основываться на трех ценностях: правде, памяти и прощении.

Он подчеркнул, что прибыл на Волынь "со знаком мира" и как к друзьям, с которыми нужно честно говорить даже о сложных страницах истории.

Косиняк-Камыш также заявил, что для Польши особенно важными остаются вопросы эксгумации, почтения памяти и достойного захоронения жертв.

Отдельно он сказал, что к Десяти заповедям Божьим можно было бы добавить еще одну: "Одиннадцатая заповедь на 11 июля каждого года: не причиняй боли и не прославляй тех, кто причиняет боль и страдания твоим друзьям".

В то же время министр подчеркнул, что настоящая дружба заключается в готовности говорить правду, даже если она болезненна, и строить общее будущее, несмотря на трагический опыт прошлого.

Слова Косиняка-Камиша об 11-й заповеди, вероятно, были намеком на недавнее решение Владимира Зеленского присвоить подразделению ССО название "имени Героев УПА". Этот шаг вызвал возмущение у польских властей. После того как Киев отказался переименовать подразделение, президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла.