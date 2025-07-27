Парламент Косово на межі розпуску: урядовці за 54 спроби не обрали прем'єра

Косово вже кілька місяців функціонує без дієвих органів влади. Через провал коаліційних переговорів парламент втратив повноваження, уряд так і не сформовано, а загроза дострокових виборів або паралічу державної системи зростає.

Останнє слово тепер за Конституційним судом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LeMonde.

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Як парламент Косово провалив ключове голосування?

Косово вперше з 2008 року, коли проголосило незалежність, зіштовхнулося з настільки масштабною політичною невизначеністю.

У суботу, 26 липня, парламент вже 54-й раз не зміг затвердити нового прем’єра. Це був граничний строк, встановлений Конституційним судом. Суд вимагав до цієї дати сформувати керівництво країни, інакше пообіцяв втрутитися.

Після виборів 9 лютого 2025 року партія Vetëvendosje на чолі з чинним прем'єром Альбіном Курті здобула лише 48 зі 120 депутатських мандатів, чого недостатньо для більшості. Для затвердження нового складу парламенту й формування уряду потрібно щонайменше 61 голос. Спроби підтримати кандидатуру на спікера – міністерки юстиції Альбулени Хахіу – провалюються через спротив опозиції, яка водночас не пропонує альтернативи. За Хахіу голосують лише 57 парламентарів.

Наразі готовність до компромісу вичерпана, а тому далі рішення за Конституційним судом. Швидше за все президентка Косово Вйоса Османі звернеться до суду щодо права на розпуск парламенту.

Західні партнери, зокрема ЄС, неодноразово наголошували на необхідності розв’язати політичну кризу, адже від цього залежить доступ до 6 мільярдів євро фінансування в рамках Плану розвитку Західних Балкан.