Литва, Латвія та Естонія готуються до можливої ескалації чи нападу Росії. Щоб забезпечити безпеку для населення та стабільність в регіоні, країни готують спільний план евакуації.

Через останні агресивні дії росіян на території ЄС Литва, Латвія та Естонія посилюють безпекові заходи та готуються до можливих надзвичайних сценаріїв. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Читайте також Чому Росія вперше атакувала Польщу саме тепер: інтерв'ю експерта з нацбезпеки

Який план дій?

За словами керівника пожежної служби Литви, існує багато сценаріїв нападу Росії. Один з яких – могутня армія вздовж кордонів Балтії з очевидною метою захопити всі три країни за три дні чи тиждень.

Серед інших сценаріїв – диверсії на транспортних чи комунікаційних інфраструктурах, штучний масовий наплив мігрантів, заворушення серед російськомовних чи поширення дезінформаційних кампаній в ЗМІ.

В травні 2025 року країни Балтії почали активну підготовку планів для надзвичайних ситуацій.

Під час навчань у Вільнюсі евакуйовували лише сотню людей, та за словами місцевих посадовців, справжній план евакуації значно масштабніший. Його деталі поки що залишаються засекреченими.

Він розрахований на евакуації близько 400 тисяч людей, які проживають у межах сорока кілометрів від кордону з Росією та Білоруссю.

У західному місті Каунас готові прийняти 300 тисяч людей, яких планують розмістити у закладах освіти, храмах та навіть на місцевій арені. Подібні плани розробляють і в інших містах.

Який масштаб евакуації?

Поки що країни Балтії не говорять про евакуації населення за межі своїх кордонів.

Проте згадують Сувалкську протоку – лісисту місцевість із двома асфальтовими дорогами та лісовими стежками, які пов'язують частину Польщі із Росією та Білоруссю.

Радник з питань масової евакуації Естонської рятувальної ради Івар Май вбачає у цій місцині небезпеку, вважаючи, що росіяни зможуть скористатись нею, щоб відрізати три країни від єдиного коридору із НАТО. За його словами Естонія розробляє план для евакуації 1,4 мільйона громадян в тимчасові притулки.

За словами Іварса Накуртса, заступника голови Державної пожежно-рятувальної служби Латвії, приблизно третина країни буде змушена покинути свої домівки.

Що на це каже Росія?

Країна-агресорка запевняє, що нападати на держави НАТО вона не планує. Однак Литва, Латвія та Естонія, які колись пережили окупацію СРСР, суттєво посилили свої оборонні бюджети після вторгнення Росії в Україну – нападу, що також нібито не входив у плани Кремля.

Що відомо про диверсії росіян на території ЄС?