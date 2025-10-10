Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможной эскалации или нападению России. Чтобы обеспечить безопасность для населения и стабильность в регионе, страны готовят совместный план эвакуации.

Из-за последних агрессивных действий россиян на территории ЕС Литва, Латвия и Эстония усиливают меры безопасности и готовятся к возможным чрезвычайным сценариям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какой план действий?

По словам руководителя пожарной службы Литвы, существует много сценариев нападения России. Один из которых – мощная армия вдоль границ Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю.

Среди других сценариев – диверсии на транспортных или коммуникационных инфраструктурах, искусственный массовый наплыв мигрантов, беспорядки среди русскоязычных или распространение дезинформационных кампаний в СМИ.

В мае 2025 года страны Балтии начали активную подготовку планов для чрезвычайных ситуаций.

Во время учений в Вильнюсе эвакуировали только сотню людей, и по словам местных чиновников, настоящий план эвакуации значительно масштабнее. Его детали пока остаются засекреченными.

Он рассчитан на эвакуацию около 400 тысяч человек, проживающих в пределах сорока километров от границы с Россией и Беларусью.

В западном городе Каунас готовы принять 300 тысяч человек, которых планируют разместить в учебных заведениях, храмах и даже на местной арене. Подобные планы разрабатывают и в других городах.

Какой масштаб эвакуации?

Пока страны Балтии не говорят об эвакуации населения за пределы своих границ.

Однако вспоминают Сувалкский пролив – лесистую местность с двумя асфальтовыми дорогами и лесными тропами, которые связывают часть Польши с Россией и Беларусью.

Советник по вопросам массовой эвакуации Эстонского спасательного совета Ивар Май видит в этой местности опасность, считая, что россияне смогут воспользоваться ею, чтобы отрезать три страны от единого коридора с НАТО. По его словам Эстония разрабатывает план для эвакуации 1,4 миллиона граждан во временные убежища.

По словам Иварса Накуртса, заместителя председателя Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, примерно треть страны будет вынуждена покинуть свои дома.

Что на это говорит Россия?

Страна-агрессор уверяет, что нападать на государства НАТО она не планирует. Однако Литва, Латвия и Эстония, которые когда-то пережили оккупацию СССР, существенно усилили свои оборонные бюджеты после вторжения России в Украину – нападения, что также якобы не входило в планы Кремля.

Что известно о диверсиях россиян на территории ЕС?