Треть латвийцев может покинуть свои дома: страны Балтии готовятся к возможному нападению России
- Балтийские страны разрабатывают совместный план эвакуации из-за возможной угрозы со стороны России, включая эвакуацию до 400 тысяч человек из приграничных районов.
- Эстония планирует эвакуацию 1,4 миллиона граждан, а Латвия ожидает, что треть населения может покинуть свои дома.
Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможной эскалации или нападению России. Чтобы обеспечить безопасность для населения и стабильность в регионе, страны готовят совместный план эвакуации.
Из-за последних агрессивных действий россиян на территории ЕС Литва, Латвия и Эстония усиливают меры безопасности и готовятся к возможным чрезвычайным сценариям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какой план действий?
По словам руководителя пожарной службы Литвы, существует много сценариев нападения России. Один из которых – мощная армия вдоль границ Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю.
Среди других сценариев – диверсии на транспортных или коммуникационных инфраструктурах, искусственный массовый наплыв мигрантов, беспорядки среди русскоязычных или распространение дезинформационных кампаний в СМИ.
В мае 2025 года страны Балтии начали активную подготовку планов для чрезвычайных ситуаций.
Во время учений в Вильнюсе эвакуировали только сотню людей, и по словам местных чиновников, настоящий план эвакуации значительно масштабнее. Его детали пока остаются засекреченными.
Он рассчитан на эвакуацию около 400 тысяч человек, проживающих в пределах сорока километров от границы с Россией и Беларусью.
В западном городе Каунас готовы принять 300 тысяч человек, которых планируют разместить в учебных заведениях, храмах и даже на местной арене. Подобные планы разрабатывают и в других городах.
Какой масштаб эвакуации?
Пока страны Балтии не говорят об эвакуации населения за пределы своих границ.
Однако вспоминают Сувалкский пролив – лесистую местность с двумя асфальтовыми дорогами и лесными тропами, которые связывают часть Польши с Россией и Беларусью.
Советник по вопросам массовой эвакуации Эстонского спасательного совета Ивар Май видит в этой местности опасность, считая, что россияне смогут воспользоваться ею, чтобы отрезать три страны от единого коридора с НАТО. По его словам Эстония разрабатывает план для эвакуации 1,4 миллиона граждан во временные убежища.
По словам Иварса Накуртса, заместителя председателя Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, примерно треть страны будет вынуждена покинуть свои дома.
Что на это говорит Россия?
Страна-агрессор уверяет, что нападать на государства НАТО она не планирует. Однако Литва, Латвия и Эстония, которые когда-то пережили оккупацию СССР, существенно усилили свои оборонные бюджеты после вторжения России в Украину – нападения, что также якобы не входило в планы Кремля.
Что известно о диверсиях россиян на территории ЕС?
- Россияне готовили теракты с использованием дронов и взрывчатки, которая была замаскирована в консервные банки из-под кукурузы с намерением провести диверсии на территории Польши, Литвы и Германии.
- Польские спецслужбы сорвали серию терактов, которые готовило ГРУ. Диверсии планировались в странах ЕС, в частности в Польше, Литве и Германии.
- В нескольких странах НАТО заметили очередное нарушение воздушного пространства Россией. Такие действия россиян вызывают беспокойство среди членов Альянса.