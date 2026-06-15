Геополітика Європа Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови
15 червня, 17:53
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Оновлено - 18:19, 15 червня

Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови

Владислав Кравцов

Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії.

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Що відомо про відкриття першого кластеру про вступ України та Молдови в ЄС?

У Європейській комісії зазначили, що 15 червня Україна, Молдова та ЄС розпочинають переговори щодо ключових аспектів процесу вступу, зокрема правосуддя, свободу та основні права. 

Ми бачили наполегливу працю цих країн і винагороджуємо її чітким шляхом уперед. Розширення – це наш стратегічний вибір. Наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, 
– йдеться у дописі ЄК.

Нагадаємо, раніше про погодження початку переговорів про вступ для України та Молдови повідомляли президентка Європарламенту Роберта Мецола та голова Європейської ради Антоніу Кошту. У відповідь президент Володимир Зеленський подякував ЄС та кожному лідеру за цей крок, а також іншу підтримку, нагадавши, що Україна зараз захищає не лише себе, а й всю Європу.

Водночас "Радіо Свобода", посилаючись на кількох високопоставлених дипломатів ЄС, писала, що Європейський Союз може відмовитись від спільного просування України та Молдови у переговорах про вступ після відкриття першого переговорного кластера для країн. Причиною може стати більший прогрес Кишинева у реформах.

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