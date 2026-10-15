Після візиту Зеленського: Кремль дорікнув Лондону за "розпалювання війни", захищаючи Трампа

Спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв виступив проти візиту Володимира Зеленського до Великої Британії. Посадовець звинуватив Лондон у розпалюванні війни та засудив критику на адресу Трампа.

Про це йдеться на сторінці Кирила Дмитрієва в соцмережі X.

Що заявив Дмитрієв?

Представник Кремля висловив невдоволення контактами українського лідера з міжнародними партнерами. Він виступив із твердженням, що подібні дипломатичні переговори нібито перешкоджають врегулюванню ситуації.

Перебування в Лондоні не сприяє миру. Британські військові провокатори знають, як розпалювати війну й підривати мир,

– написав Дмитрієв.

Окрім претензій до Великої Британії, спецпредставник Путіна висловив закиди через висловлювання щодо американських діячів.

Він дорікнув за позицію стосовно президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, заявивши, нібито українська сторона прагне затягування бойових дій.

"Настанови Зеленського та його нападки на президента Трампа, можливо, не є мудрою стратегією. Можливо, краще було б зосередитися на питаннях миру", – додав Дмитрієв.

Нагадаємо, напередодні під час інтерв'ю Пірсу Моргану Зеленський заявив, що шкодує через втрату Україною сильного "партнера". На уточнення журналіста, чи мав він на увазі США, президент відповів ствердно, наголосивши, що це відбувається не з вини України.

Він додав, що країна не може дозволити собі бути слабкою, адже від цього залежить її виживання. Також глава держави підкреслив, що Україна не збирається продавати свою країну.

Раніше Зеленський заявив про готовність України до будь-яких форматів припинення вогню на тлі інтенсивних російських обстрілів. Він також закликав Дональда Трампа не обирати хибний шлях в історії та попередив про ризики для подальшого партнерства.