Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 6 серпня прибув до Москви. У Кремлі вже розпочалася його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про зустріч Путіна та Віткоффа?

Російські телеграм-канали повідомляють, що вранці 6 серпня Віткофф прилетів до Москви. Там також зазначають, що до зустрічі з президентом Росії він прогулявся парком "Заряддя".

Зауважимо, що востаннє спецпредставник Трампа приїздив на переговори до Росії двічі у квітні. Від початку року це вже п’ятий візит Віткоффа до Кремля.