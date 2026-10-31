"Всі судді досі там": ЗМІ дізналися, що відбувається в Конституційному трибуналі Польщі

У Польщі загострилася ситуація навколо Конституційного трибуналу, біля будівлі якого постійно перебувають поліцейські підрозділи. За даними ЗМІ, семеро суддів, які залишалися там уночі, досі перебувають усередині.

Як повідомляє Polsat News, суддя Анна Корвін-Пьотровська до 11-ї години ранку суботи видала спеціальне розпорядження щодо організації роботи відомства.

Що відбувається в Конституційному трибуналі?

Усі семеро суддів, які перебували в Конституційному трибуналі вночі, досі залишаються в будівлі. Біля установи тим часом постійно чергують поліцейські підрозділи попередження.

У суботу, 31 жовтня, до 11:00 Корвін-Пьотровська видала розпорядження щодо організації роботи Конституційного трибуналу. Зокрема, вона скасувала раніше видані повноваження та рекомендувала суддям виконувати свої обов'язки за межами будівлі.

Крім того, розпорядження передбачає призупинення виконання обов'язків працівниками Конституційного трибуналу зі збереженням їм заробітної плати.

Чому виник конфлікт навколо суду?

Конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі виник через тривале протистояння між двома групами суддів, кожна з яких не визнає легітимності іншої. Більшість суддів установи призначили за часів правління партії "Право і справедливість", а новий уряд Дональда Туска вважає старий склад політизованим і поступово намагається його оновити.

Водночас президент Кароль Навроцький відмовився приводити до присяги трьох новообраних суддів, що поглибило кризу. Увечері 30 жовтня судді нового складу самостійно усунули від посад голову трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського, після чого доступ до будівлі заблокували правоохоронці.

У ніч на 31 жовтня біля установи зібралися представники опозиції, які намагалися потрапити всередину та виламали ворота. Президент Навроцький прибув до трибуналу, скликав термінові консультації з парламентськими партіями та звинуватив уряд у "силовому захопленні" конституційного органу, вимагаючи вивести правоохоронців.

Він також допоміг Соханському потрапити до кабінету, однак згодом заступник голови залишив робоче місце, заявивши, що його ввели в оману щодо присутності президента в будівлі.

Свєнчковський назвав події державним переворотом, тоді як міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що після відходу президента призначені судді продовжили роботу, а міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський схвалив дії поліції.

Представники партії "Право і справедливість" також повідомили про загрозу затримання глави Канцелярії президента Збігнєва Богуцького, який супроводжував Навроцького.