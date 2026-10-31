"Все судьи до сих пор там": СМИ выяснили, что происходит в Конституционном трибунале Польши

Как сообщает Polsat News, судья Анна Корвин-Петровская к 11 часам утра в субботу издала специальное распоряжение об организации работы ведомства.

Adv

популярные видео

Что происходит в Конституционном трибунале?

Все семь судей, находившихся в Конституционном трибунале ночью, по-прежнему остаются в здании. У здания учреждения тем временем постоянно дежурят полицейские подразделения превентивного реагирования.

В субботу, 31 октября, к 11:00 Корвин-Петровская издала распоряжение об организации работы Конституционного трибунала. В частности, она отменила ранее изданные полномочия и рекомендовала судьям исполнять свои обязанности за пределами здания.

Кроме того, распоряжение предусматривает приостановку исполнения обязанностей сотрудниками Конституционного трибунала с сохранением им заработной платы.

Почему возник конфликт вокруг суда?

Конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши возник из-за длительного противостояния между двумя группами судей, каждая из которых не признает легитимности другой. Большинство судей учреждения были назначены во времена правления партии "Право и справедливость", а новое правительство Дональда Туска считает прежний состав политизированным и постепенно пытается его обновить.

Реклама

В то же время президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех вновь избранных судей, что усугубило кризис. Вечером 30 октября судьи нового состава самостоятельно отстранили от должностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского, после чего доступ к зданию заблокировали правоохранители.

В ночь на 31 октября у здания собрались представители оппозиции, которые пытались проникнуть внутрь и выломали ворота. Президент Навроцкий прибыл в трибунал, созвал экстренные консультации с парламентскими партиями и обвинил правительство в "силовом захвате" конституционного органа, потребовав вывести правоохранителей.

Он также помог Соханскому попасть в кабинет, однако впоследствии заместитель председателя покинул рабочее место, заявив, что его ввели в заблуждение относительно присутствия президента в здании.

Свенчковский назвал происшедшее государственным переворотом, тогда как министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что после ухода президента назначенные судьи продолжили работу, а министр внутренних дел Марцин Кервинский одобрил действия полиции.

Представители партии "Право и справедливость" также сообщили об угрозе задержания главы Канцелярии президента Збигнева Богуцкого, который сопровождал Навроцкого.