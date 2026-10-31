Почему в Польше разгорелось силовое противостояние из-за Конституционного трибунала

По состоянию на 31 октября 2026 года политико-правовое противостояние в Польше достигло наивысшей точки кипения. 24 Канал расскажет, в чем суть и причины проблемы.

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С чего формально начался кризис в Польше?

Все началось с судьи Анны Корвин-Пьотровской – одной из избранных сеймом судей Конституционного трибунала, которым президент Польши Кароль Навроцкий не подтвердил присягу, просто не явившись на церемонию. Именно она 30 октября издала распоряжение о немедленном отстранении на месяц (максимально допустимый срок) главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.

Свое решение Корвин-Петровская обосновала "состоянием высшей конституционной необходимости" и объявила, что берет на себя временное руководство. По ее словам, отстраненные руководители сознательно парализовали работу суда, не допуская к делам законно избранных судей, а также сорвали созыв Общего собрания для утверждения бюджета на 2027 год, что грозило финансовым коллапсом.

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Юридической основой для этого шага стала статья 130, пункт 1 Закона об устройстве общих судов, которая действительно предусматривает отстранение в связи с нанесением ущерба интересам службы. Но здесь есть и коллизия – вряд ли можно использовать нормы закона об общих судах для отстранения руководства суда Конституционного.

Но это еще не все – параллельно развернулось уголовное преследование. Генеральный прокурор Вальдемар Журек направил в трибунал 5 масштабных ходатайств о снятии иммунитета, четыре из которых касаются Свенчковского, а одно – Соханьского. Судей обвиняют в злоупотреблении властью и систематическом неисполнении обязанностей.

Кто уже оказался втянут в конфликт вокруг Конституционного трибунала?

Юридическая, казалось бы, ситуация быстро переросла в физическое противостояние. Значительные силы полиции окружили здание на аллее Шуха в Варшаве по вызову той же Анны Корвин-Пьотровской, которая заявила об угрозе безопасности. У стен учреждения тем временем собрались сторонники оппозиционной партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским и Матеушем Моравецким.

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С помощью слесаря, который электроинструментом перерезал цепи на воротах, отстраненный Богдан Свенчковский пытался прорваться внутрь, но был заблокирован правоохранителями на территории комплекса. Официальный аккаунт трибунала в сети X фактически назвал все эти события "государственным переворотом".

Митинг у Конституционного трибунала в Варшаве: смотрите видео очевидцев

Драматизма событиям придал демарш Кароля Навроцкого. Президент Польши прервал свой официальный визит в Сенегал, приказал развернуть самолет и срочно вернулся в столицу. Он лично прибыл к заблокированному зданию и прямо заявил новым судьям: "Вы не являетесь судьями". Этот шаг продемонстрировал готовность главы государства к прямой конфронтации с правительством.

Со своей стороны премьер-министр Дональд Туск полностью поддержал действия судей. В сети X он написал: "Восстановление верховенства права – наш долг. После лет бесправия под властью PiS это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет". В то же время стало известно уже о двух послах Польши – в Китае и Румынии – которые в знак протеста заявили, что сложили полномочия.

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Как Польша дошла до этой неприятной ситуации?

Нынешний кризис является кульминацией многолетнего конфликта, тянущегося с конца 2015 года. Тогда Сейм седьмого созыва перед окончанием каденции избрал 5 судей, но президент Анджей Дуда отказался принимать у них присягу. А новый парламент, контролируемый партией "Право и справедливость", аннулировал эти выборы и назначил своих кандидатов, трое из которых заняли места уже законно избранных лиц.

В период с 2016 по 2023 годы правительство блокировало публикацию решений трибунала, признававших действия властей неконституционными, а председателем учреждения стала Юлия Пшилембская со спорным статусом. Тогда это вообще привело к запуску процедуры по статье 7 Договора о ЕС против Польши из-за угрозы верховенству права. Евросоюз оштрафовал Польшу на более полумиллиарда евро, забрав эту сумму из европейских субсидий.

После смены власти в октябре 2023 года коалиция Дональда Туска отказалась признавать решения трибунала. И даже по состоянию на октябрь 2026 года 85 вердиктов остаются неопубликованными. Попытки реформировать учреждение с помощью новых законов на данный момент заблокированы из-за вето президента Кароля Навроцкого.

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Последним катализатором обострения ситуации стали события именно октября 2026 года. Сейм избрал 8 новых судей, среди которых была и Анна Корвин-Петровская. А поскольку президент отказался принимать у части из них присягу, Богдан Свенчковский отказался и допускать тех судей к работе. Вот все это в конечном итоге и спровоцировало беспрецедентный силовой сценарий в центре Варшавы.