В Конституционном трибунале Польши заявили о "государственном перевороте": возле здания работает полиция

На месте работает полиция. Об этом Конституционный трибунал сообщил в своих социальных сетях.

Adv

популярные видео

Что известно о событиях в Польше?

Правоохранители развернули дежурство исключительно на внешней территории и прилегающей аллее Шуха, не заходя внутрь здания суда. Официальные запросы о защите поступили от генерального прокурора и судьи трибунала из-за рисков для жизни и здоровья персонала во время протестов.

Во время митинга возле здания разгорелись столкновения, когда в силовиков начали бросать опасные предметы. Правоохранители задержали трех человек, перелезших через ограждение, при этом в ведомстве опровергли какие-либо действия против внутренней охраны трибунала.

Протесты в Польше: смотрите видео

В то же время в официальном аккаунте учреждения заявили о несанкционированном захвате его веб-сайта. Авторы сообщения подчеркнули, что председателем остается Богдан Свенчковский, его заместителем – Бартломей Соханский, а также отвергли статус Анны Корвин-Пьотровской как судьи.

Реклама

Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление государственного переворота– говорится в заявлении трибунала.

Затем протестующие начали болгаркой срезать цепь на воротах. Они пытаются попасть на территорию учреждения. Ранее 3 человека уже задержали после того, как они перелезли через забор.

Протестующие пытались спилить цепь: смотрите видео

На фоне эскалации ситуации Кароль Навроцкий срочно прервал авиаперелет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Канцелярия президента Польши подтвердила, что после возвращения запланирована его встреча с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским.

Напомним, что в стране разгорелась кризис вокруг суда, начавшаяся после распоряжения Анны Корвин-Пьотровской об отстранении руководителей учреждения на один месяц. Причиной назвали действия, блокировавшие созыв собрания для утверждения бюджета учреждения на 2027 год, а также недопуск к работе избранных парламентом судей.

Ситуация обострилась после того, как генеральный прокурор Вальдемар Журек направил ходатайство о снятии иммунитета с руководителей ведомства, что вызвало волну протестов. Премьер-министр Дональд Туск заявил об угрозе европейскому курсу государства.

Реклама

Премьер поддержал действия своей команды и заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью польских властей. В соцсетях он подчеркнул, что после многих лет нарушения законности этот процесс нуждается в решительных шагах.

Восстановление верховенства права – наша обязанность. После многих лет беззакония это сложный, иногда болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет– написал Туск.

Кризис в Польше: смотрите видео