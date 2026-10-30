У Конституційному трибуналі Польщі заявили про "держпереворот": біля установи працює поліція

На місці працює поліція. Про це Конституційний трибунал написав у власних соцмережах.

Adv

популярні відео

Що відомо про події у Польщі?

Правоохоронці розгорнули чергування виключно на зовнішній території та прилеглій алеї Шуха, не заходячи всередину будівлі суду. Офіційні запити щодо захисту надійшли від генерального прокурора та судді трибуналу через ризики для життя й здоров'я персоналу під час протестів.

Під час мітингу біля установи спалахнули сутички, прихильники опозиції почали кидати у силовиків небезпечні предмети. Правоохоронці спростували будь-які дії проти внутрішньої охорони трибуналу.

Водночас в офіційному акаунті установи заявили про несанкціоноване захоплення її вебсайту. Автори допису підкреслили, що головою залишається Богдан Свєнчковський, його заступником – Бартломей Соханський, а також відкинули статус Анни Корвін-Пйотровської як судді.

Усі особи, які беруть участь у цих діях, вчиняють злочин державного перевороту– йдеться в заяві трибуналу.

Реклама

Згодом протестувальники почали болгаркою зрізати ланцюг на воротах. Вони намагаються потрапити на територію установи. Раніше 3 людей уже затримали після того, як вони перелізли через огорожу.

На тлі ескалації ситуації Кароль Навроцький терміново перервав авіапереліт до Сенегалу та повернувся до Варшави. Канцелярія президента Польщі підтвердила, що після повернення запланована його зустріч із першим головою Верховного суду Збігневом Капінським.

Нагадаємо, що у країні розгорілась криза навколо суду, яка почалася після розпорядження Анни Корвін-Пйотровської про відсторонення керівників інституції на один місяць. Причиною назвали дії опозиції та президента, що блокували скликання зборів для ухвалення бюджету установи на 2027 рік та недопуск до роботи обраних парламентом суддів.

Ситуація загострилася після того, як генпрокурор Вальдемар Журек направив клопотання про зняття імунітету з очільників відомства, викликавши хвилю протестів. Водночас прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про загрозу європейському курсу держави.