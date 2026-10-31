"Силовой захват": президент Польши созывает партии в связи с кризисом в трибунале

Об этом пишет польское издание Onet.

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Что происходит в Польше

Глава государства обвинил правительство в грубом вмешательстве в работу учреждения после появления правоохранителей у здания учреждения.

Этой ночью произошло нарушение общественного порядка в Республике Польша и силовой захват конституционного органа государства– заявил Навроцкий.

По словам президента, первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский также отказался признавать легитимность действий лиц, пытающихся узурпировать власть в учреждении.

Навроцкий призвал срочно вывести подразделения силовиков, направленные правительством, и лично помог попасть в кабинет заместителю председателя трибунала Бартоломею Соханскому.

Взаимные обвинения и ночной штурм учреждения

Вскоре после визита главы государства Соханский был вынужден покинуть рабочее место. Он объяснил свой шаг тем, что его обманули, заверив, что президента больше нет в здании.

Председатель трибунала Богдан Свенчковский, которого силовики вообще отказались впустить внутрь, дал событиям бескомпромиссную оценку, назвав инцидент государственным переворотом.

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В свою очередь министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что после того, как президент со своим окружением покинул помещение, работу продолжили назначенные судьи. Он назвал поведение главы государства скандальным и выразил надежду на процессуальную реакцию прокуратуры.

В то же время министр внутренних дел Марцин Кервинский публично одобрил работу правоохранителей, отметив их усилия по предотвращению дальнейшей эскалации. Представители оппозиционной партии "Право и справедливость" тем временем сообщили об угрозе задержания главы Канцелярии президента Збигнева Богуцкого, который сопровождал Навроцкого.

Конфликт разгорелся из-за длительное противостояние между двумя группами судей, ни одна из которых не признает легитимности оппонентов. Большинство судейского корпуса было назначено во времена правления партии "Право и справедливость", что впоследствии вызвало сопротивление нового Кабмина во главе с Дональдом Туском.

Правительство считает прежний состав трибунала политизированным и постепенно обновляет судей через Сейм, однако президент отказался привести к присяге троих вновь избранных специалистов. Судьи нового состава вечером 30 октябрясамостоятельно отстранили от должностей Свенчковского и его заместителя, после чего доступ к зданию заблокировала полиция.