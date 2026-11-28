Спецпредставник президента США Джаред Кушнер спровокував хвилю обурення в Україні та ЄС через похвалу на адресу Володимира Путіна. Політики назвали його висловлювання кремлівською пропагандою та захистом Москви.

Як повідомляє видання Politico, під час виступу в подкасті MD Meets американський посадовець схвально висловився про очільника Кремля за незастосування ядерної зброї та охарактеризував війну проти України як опосередковане протистояння Москви й Європи. Окрім цього, російського переговорника Кирила Дмитрієва він назвав своїм неймовірним другом.

Реакція українського парламенту

Позиція переговорника викликала категоричне несприйняття в українському парламенті. Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко підкреслив, що такий підхід загрожує не лише Києву, а й Вашингтону.

Я давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, які прагнуть угод із Росією, а очима самого Путіна,

– наголосив Олександр Мережко.

Парламентарка Галина Янченко зазначила, що подібні заяви повністю заперечують суб'єктність України на міжнародній арені. За її словами, американський посадовець фактично перетворився на захисника російських інтересів.

Обурення європейських посадовців

Не менш різко відреагували й політичні кола європейських партнерів. Німецький депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що Сполучені Штати припинили діяти як чесний посередник і натомість здійснюють односторонній тиск на Київ.

Своєю чергою, голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вказала на те, що тези представника США копіюють риторику Москви.

Вона заявила, що Білий дім більше сидів на колінах у Путіна, ніж працював над досягненням справедливого миру, і додала, що після подібних коментарів Кушнера неможливо вважати нейтральною стороною процесу. Водночас Білий дім не надав відповіді на журналістські запити з приводу цієї критики.

Як вже повідомлялося, спецпредставник США раніше публічно вихваляв російську переговорну групу, називав помічника диктатора Юрія Ушакова "фантастичним", а самого Володимира Путіна – "гросмейстером політики".

Тоді ж він звинуватив українську сторону в затягуванні переговорного процесу через атаку на резиденцію глави Кремля.