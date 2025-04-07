Марін Ле Пен заявила, що боротиметься за право балотуватися в президенти: у Макрона відповіли

У Франції лідерка ультраправих Марін Ле Пен, засуджена за розтрату коштів ЄС, пообіцяла боротись до кінця за право балотуватись на наступних президентських виборах. Очільниця фракції "Національне об'єднання" назвала рішення суду "зневагою до верховенства демократії".

У відповідь член партії "Відродження" Габріель Атталь нагадав, що "той, хто краде, має платити". На мітингу, що відбувся у Парижі в неділю, 6 квітня, Ле Пен повторила, що вважає це рішення "не судовим, а політичним", передає Le Figaro, інформує 24 Канал.

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Ле Пен пообіцяла боротись за право балотуватись у президенти

Довідка! Марін Ле Пен нещодавно визнали винною у розкраданні коштів ЄС для фінансування її партії. Як відомо, її засудили до 5 років позбавлення права балотуватися на державні посади.

Звертаючись до своїх прихильників, лідерка ультраправих пообіцяла, що вона "нічого не віддасть".

Ніколи не забувайте, що вони (влада та судді. – Ред.) роблять це лише з однієї причини – ми перемагаємо, ви перемагаєте. Вони повністю усвідомлюють величезну хвилю, яку представляють мільйони ваших бюлетенів, від виборів до виборів!"

– заявила Ле Пен.

У неділю в Парижі відбулися одразу 3 демонстрації – прихильників ультраправих, контрдемонстрація ультралівих, а також мітинг прихильників блоку президента Еммануеля Макрона.

З даними медіа, на мітингу прихильників Ле Пен на площі Вобан зібралися до 10 тисяч осіб. Її наступник на посаді лідера партії Жордан Барделла також назвав вирок несправедливим та скандальним і спрямованим на те, щоб усунути Ле Пен з президентських перегонів, що мають відбутися вже у 2027 році.

У заочну полеміку з Ле Пен вступив колишній премʼєр та президент партії Макрона "Renaissance" Габріель Атталь, що виступив в передмісті Сен-Дені на відкритті партійного з'їзду.

"Якщо ти крадеш, ти платиш, особливо, коли ти політик", – сказав він.

Додамо, що прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру не схвалює заяви Дональда Трампа на підтримку Марін Ле Пен, про що він сказав в інтервʼю Le Parisien.

Глава уряду ствердно відповів на запитання, чи були слова Трампа втручанням.

"Втручання стало світовим законом", – сказав премʼєр.

На його думку, більше не існує кордонів для "великих політичних дебатів".

Водночас він зазначив, що "не змішує" ті слова підтримки, які у бік Ле Пен висловив американський президент, Кремль та глава угорського уряду Віктор Орбан.

"Але я чітко бачу, що на кількох континентах дехто намагається створити міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права, демократичне взаєморозуміння між націями мають залишитися в минулому", – зазначив глава французького уряду.