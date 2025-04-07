У відповідь член партії "Відродження" Габріель Атталь нагадав, що "той, хто краде, має платити". На мітингу, що відбувся у Парижі в неділю, 6 квітня, Ле Пен повторила, що вважає це рішення "не судовим, а політичним", передає Le Figaro, інформує 24 Канал.

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Ле Пен пообіцяла боротись за право балотуватись у президенти

Довідка! Марін Ле Пен нещодавно визнали винною у розкраданні коштів ЄС для фінансування її партії. Як відомо, її засудили до 5 років позбавлення права балотуватися на державні посади.

Звертаючись до своїх прихильників, лідерка ультраправих пообіцяла, що вона "нічого не віддасть".

Ніколи не забувайте, що вони (влада та судді. – Ред.) роблять це лише з однієї причини – ми перемагаємо, ви перемагаєте. Вони повністю усвідомлюють величезну хвилю, яку представляють мільйони ваших бюлетенів, від виборів до виборів!"

– заявила Ле Пен.

У неділю в Парижі відбулися одразу 3 демонстрації – прихильників ультраправих, контрдемонстрація ультралівих, а також мітинг прихильників блоку президента Еммануеля Макрона.

З даними медіа, на мітингу прихильників Ле Пен на площі Вобан зібралися до 10 тисяч осіб. Її наступник на посаді лідера партії Жордан Барделла також назвав вирок несправедливим та скандальним і спрямованим на те, щоб усунути Ле Пен з президентських перегонів, що мають відбутися вже у 2027 році.

У заочну полеміку з Ле Пен вступив колишній премʼєр та президент партії Макрона "Renaissance" Габріель Атталь, що виступив в передмісті Сен-Дені на відкритті партійного з'їзду.

"Якщо ти крадеш, ти платиш, особливо, коли ти політик", – сказав він.

Додамо, що прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру не схвалює заяви Дональда Трампа на підтримку Марін Ле Пен, про що він сказав в інтервʼю Le Parisien.

Глава уряду ствердно відповів на запитання, чи були слова Трампа втручанням.

"Втручання стало світовим законом", – сказав премʼєр.

На його думку, більше не існує кордонів для "великих політичних дебатів".

Водночас він зазначив, що "не змішує" ті слова підтримки, які у бік Ле Пен висловив американський президент, Кремль та глава угорського уряду Віктор Орбан.

"Але я чітко бачу, що на кількох континентах дехто намагається створити міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права, демократичне взаєморозуміння між націями мають залишитися в минулому", – зазначив глава французького уряду.