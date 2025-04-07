В ответ член партии "Возрождение" Габриэль Атталь напомнил, что "тот, кто ворует, должен платить". На митинге, состоявшемся в Париже в воскресенье, 6 апреля, Ле Пен повторила, что считает это решение "не судебным, а политическим", передает Le Figaro, информирует 24 Канал.

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Ле Пен пообещала бороться за право баллотироваться в президенты

Справка! Марин Ле Пен недавно признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее партии. Как известно, ее приговорили к 5 годам лишения права баллотироваться на государственные должности.

Обращаясь к своим сторонникам, лидер ультраправых пообещала, что она "ничего не отдаст".

Никогда не забывайте, что они (власть и судьи. – Ред.) делают это только по одной причине – мы побеждаем, вы побеждаете. Они полностью осознают огромную волну, которую представляют миллионы ваших бюллетеней, от выборов до выборов!"

– заявила Ле Пен.

В воскресенье в Париже состоялись сразу 3 демонстрации – сторонников ультраправых, контрдемонстрация ультралевых, а также митинг сторонников блока президента Эммануэля Макрона.

По данным медиа, на митинге сторонников Ле Пен на площади Вобан собрались до 10 тысяч человек. Ее преемник на посту лидера партии Жордан Барделла также назвал приговор несправедливым и скандальным и направленным на то, чтобы устранить Ле Пен с президентской гонки, что должны состояться уже в 2027 году.

В заочную полемику с Ле Пен вступил бывший премьер и президент партии Макрона "Renaissance" Габриэль Атталь, выступивший в пригороде Сен-Дени на открытии партийного съезда.

"Если ты воруешь, ты платишь, особенно, когда ты политик", – сказал он.

Добавим, что премьер-министр Франции Франсуа Байру не одобряет заявления Дональда Трампа в поддержку Марин Ле Пен, о чем он сказал в интервью Le Parisien.

Глава правительства утвердительно ответил на вопрос, были ли слова Трампа вмешательством.

"Вмешательство стало мировым законом", – сказал премьер.

По его мнению, больше не существует границ для "больших политических дебатов".

В то же время он отметил, что "не смешивает" те слова поддержки, которые в сторону Ле Пен выразил американский президент, Кремль и глава венгерского правительства Виктор Орбан.

"Но я четко вижу, что на нескольких континентах кое-кто пытается создать международную, неприличную, нелиберальную группу, которая решила, что права человека, верховенство права, демократическое взаимопонимание между нациями должны остаться в прошлом", – отметил глава французского правительства.