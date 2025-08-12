Лідери Євросоюзу перед зустріччю американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці оприлюднили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Європейської ради. Зазначимо, що Угорщина утрималася від підтримки відповідної заяви.

Що відомо про цю заяву?

Європейські лідери у відповідній заяві разом привітали зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на закінчення агресивної війни Росії проти України та досягнення справедливого й тривалого миру між обома країни.

Вони наголосили, що мир повинен поважати міжнародне право, зокрема з принципами незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та незмінності міжнародних кордонів силою, маючи на увазі питання поступок територіями.

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Значущі переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій,

– ідеться у заяві.

Також лідери держав-членів заявили, що і надалі надаватимуть політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також застосовувати обмежувальні заходи проти Росії.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднену заяву, висловив вдячність європейським лідерам за підтримку. Він вкотре наголосив на потребі санкцій та обмежень задля тиску на Росію для закінчення війни.

"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром", – написав президент України.

Угорщина утрималася від підтримки

Утім, попри вищезгадане, підписати відповідну заяву відмовилася Угорщина. Прем'єр країни Віктор Орбан пояснив таке рішення тим, що "надавання вказівок з лави запасних може лише погіршити ситуацію", і закликав до саміту ЄС і Росії.

Єдино розумною дією для лідерів ЄС є ініціювати саміт ЄС-Росія, за прикладом зустрічі США-Росія. Дайте шанс миру,

– написав він.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що після його саміту з Путіним 15 серпня на Алясці наступна зустріч може бути між Зеленським та Путіним. Або ж у форматі Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп.