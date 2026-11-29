Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель звинуватила колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у зриві мирних переговорів між Україною та Росією навесні 2022 року. Вона заявила, що британський політик нібито стримував президента Володимира Зеленського від укладення угоди з Москвою.

Про це Вайдель сказала в подкасті Zur Wahrheit gehört видання Welt.

Що Вайдель сказала про Джонсона та переговори 2022 року?

Лідерка AfD заявила, що проєкт мирної угоди, який обговорювали Україна та Росія навесні 2022 року, нібито передбачав для Києва значно кращі умови, ніж ті, на які він може розраховувати нині.

Вайдель також повторила тезу про те, що Борис Джонсон нібито вплинув на Володимира Зеленського та стримував його від досягнення домовленостей із Росією. Подібні звинувачення неодноразово поширювали російські політики та пропагандисти.

Які умови Росія висувала Україні у 2022 році?

Під час переговорів Москва вимагала від України постійного нейтралітету, відмови від вступу до НАТО та відсутності іноземних військ на її території. Росія також наполягала на обмеженні чисельності української армії – з 250 тисяч до 85 тисяч військових.

Натомість Києву пропонували гарантії безпеки від європейських держав, які мали бути подібними до механізмів НАТО. Україна не погодилася на остаточний проєкт, розцінивши запропоновані умови як фактичну капітуляцію.

Що Зеленський говорив про звинувачення на адресу Джонсона?

У лютому 2025 року Володимир Зеленський спростував твердження про те, що Борис Джонсон зірвав можливу мирну угоду між Україною та Росією навесні 2022 року.

Президент наголошував, що Москва висувала ультиматуми, на які Київ не погоджувався. Він також заперечив, що Джонсон під час візиту до Києва у квітні 2022 року переконував українську владу відмовитися від мирної угоди, яку обговорювали на переговорах у Стамбулі.

Росія неодноразово поширювала твердження про нібито втручання Джонсона у переговори.

Водночас Вайдель уже заявляла, нібито Україна програла війну, та закликала німецьких посадовців домовлятися з Володимиром Путіним.