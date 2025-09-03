У четвер, 28 серпня, Володимир Путін "відповів" на зворушливий лист Меланії Трамп масованою атакою по Києву. Цей удар став "образою" для американської першої леді.

Так вважають у The Washington Post, передає 24 Канал. Тоді в українській столиці загинуло щонайменше 23 людини, зокрема 4 дитини.

Дивіться також Їх убила Росія: хто загинув від смертоносної атаки у Києві 28 серпня

Як Путін "образив" Меланію Трамп?

Під час саміту на Алясці 15 серпня Дональд Трамп особисто передав російському президентові листа від своєї дружини. У ньому перша леді США закликала Путіна до встановлення миру заради дітей, які постраждали від війни між Росією та Україною.

Кожна дитина зберігає в серці одні й ті самі тихі мрії... Пане Путіне, ви можете одноосібно повернути їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству,

– написала Меланія.

Зрештою, очільник Кремля не забарився з "відповіддю". У ніч на 28 серпня країна-агресорка вкотре масовано обстріляла Україну, зокрема під ударом опинилися житлові будинки й дитячий садок у центрі Києва.

Цей удар був образою для нашої першої леді. Це також було образою для президента Дональда Трампа, який особисто передав листа своєї дружини…

– пише The Washington Post.

У виданні припустили, що такі дії Путіна мали на меті надіслати Трампу та європейським лідерам, які зібралися в Білому домі, сигнал про те, що Москва сумнівається в їхній рішучості.

Зверніть увагу! За даними Генпрокуратури України, російські ракети, дрони, артилерія та навіть касетні боєприпаси вразили понад 3 560 шкіл, з яких 371 – зруйновано. Унаслідок атак загинуло 652 дитини, 2 142 отримали поранення, а ще 2 193 – залишаються зниклими безвісти. За оцінками ЮНІСЕФ, щотижня в середньому гине або отримує поранення близько 16 українських дітей.

Протягом кількох місяців Україна погоджувалася на прохання США припинити бойові дії, сісти за стіл переговорів і домовитися про закінчення війни. Натомість Росія продовжувала нападати на цивільних, тягнучи час у переговорах зі США.

Тож Трамп повільно посилював тиск на Кремль, зокрема ввівши вторинні санкції проти Індії за купівлю російської нафти та збільшивши продаж зброї Україні. "Але він ще не вжив жорстких заходів проти Путіна", – вважають аналітики.

У The Washington Post підсумували – Путін "відповів" на дипломатичні зусилля Трампа і щирий лист його дружини "ляпасом", тобто "варварським нападом, який чітко показує, що йому байдуже до відновлення мелодійного сміху українських дітей".

Це має стати останньою краплею. Путін своєю жорстокістю продемонстрував, що він не припинить напад на Україну добровільно – його треба примусити. Тож нехай примус почнеться,

– йдеться у висновку.

Масована атака 28 серпня: коротко про головне