У серпні перша леді США Меланія Трамп передала російському диктатору Путіну лист щодо викрадених українських дітей. У п'ятницю, 10 жовтня, вона заявила, що отримала відповідь.

Він нібито висловив готовність взаємодіяти напряму щодо вивезених українських дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч Меланії Трамп із пресою.

Скільки дітей повернули додому після листа Путіну?

Меланія Трамп заявила, що їй нібито вдалося возз'єднання 8 дітей зі своїми сім'ями "протягом останніх 24 годин".

Мій представник напряму працював з командою Путіна, щоб забезпечити возз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин… Три з них були розлучені з родинами і переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п'ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії,

– розповіла вона.

Росія нібито надала дані про дітей, зокрема, про "соціальні, медичні та психологічні послуги, надані українським дітям". Меланія Трамп також анонсувала возз'єднання ще 5 дітей зі своїми рідними.

Перша леді США додала, що має "відкритий канал зв'язку" із російським диктатором. Впродовж останніх 3 місяців було навіть декілька зустрічей.

"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, причетних до цієї війни", – сказала вона.

Викрадення українських дітей: що відомо