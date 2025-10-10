Мелания Трамп заявила, что получила ответ на письмо к Путину: есть первые результаты
- Мелания Трамп получила ответ от Путина на свое письмо относительно похищенных украинских детей, и заявила, что удалось воссоединить 8 детей с их семьями в течение последних 24 часов.
- Она также отметила, что имеет открытый канал связи с Путиным, и анонсировала воссоединение еще 5 детей со своими родными.
В августе первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Путину письмо относительно похищенных украинских детей. В пятницу, 10 октября, она заявила, что получила ответ.
Он якобы выразил готовность взаимодействовать напрямую относительно вывезенных украинских детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Мелании Трамп с прессой.
Сколько детей вернули домой после письма Путину?
Мелания Трамп заявила, что ей якобы удалось воссоединение 8 детей со своими семьями "в течение последних 24 часов".
Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов... 3 из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще 5 были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России,
– рассказала она.
Россия якобы предоставила данные о детях, в частности о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставленных украинским детям". Мелания Трамп также анонсировала воссоединение еще 5 детей со своими родными.
Первая леди США добавила, что имеет "открытый канал связи" с российским диктатором. В течение последних 3 месяцев было даже несколько встреч.
"Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, причастных к этой войне", – сказала она.
Похищение украинских детей: что известно
По некоторым данным, примерно 20 тысяч детей могли похитить россияне. Недавно в журнале Time даже посвятили обложку похищению маленьких украинцев.
Глава ОП также сообщал, что Россия заставляет похищенных детей воевать, как только им исполняется 18 лет.
Тему похищения детей Украина постоянно поднимает на международном уровне. Один из мальчиков, которому посчастливилось вернуться домой, посетил заседание в Европарламенте и рассказал, как россияне уверяли его, что больше ему родная мама не нужна, а в России он будет иметь новую семью.