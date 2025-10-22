Прем'єр Швеції допустив, коли Україна зможе отримати перші новітні винищувачі Gripen
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що постачання новітніх винищувачів Gripen Україні може розпочатися через 3 роки.
- Постачання 100 – 150 літаків може тривати від 10 до 15 років, але вже ухвалено політичне рішення про можливість їх придбання Україною.
Ульф Крістерссон назвав терміни, коли Україна може отримати перші новітні винищувачі Gripen. На думку прем'єр-міністра Швеції, це станеться протягом 3 років.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Ульфа Крістерссона на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Лінчепінгу.
До теми Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують, на що здатні та чи кращі за F-16
Що каже прем'єр Швеції про постачання перших Gripen до України?
За словами прем'єра Швеції, на початковому етапі партнерам важливо разом розглянути всі можливості для довгострокового фінансування підтримки України. У цьому контексті Крістерссон згадав і про потенційне використання заморожених російських активів.
Ми говоримо про найновіше покоління літаків, яке лише нещодавно презентували у Швеції. Виробництво тільки починає розгортатися, тому практично ми зможемо розпочати постачання приблизно через три роки,
– пояснив Ульф Крістерссон.
Шведський політик уточнив, що поставити одразу всі 150 літаків неможливо, адже це тривалий процес. За його словами, виробництво та постачання 100 – 150 літаків для України може зайняти від 10 до 15 років.
"Хочу наголосити: це не те, що робиться миттєво. Ми лише демонструємо нашу готовність і бажання – саме так починаються всі великі процеси", – додав прем'єр Швеції.
Своєю чергою Володимир Зеленський підкреслив важливість політичного рішення щодо співпраці зі Швецією.
Ми також говоритимемо про використання інших, не новітніх літаків і про навчання наших пілотів. Але головне – це політичне рішення щодо можливості для України придбати Gripen і створити сучасний повітряний флот. І сьогодні така можливість відкрита, ухвалене політично позитивне рішення,
– наголосив президент України.
До речі, колишній офіцер Повітряних сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів в етері 24 Каналу, що Україна дійсно потребує винищувачів Gripen. Адже ці літаки можуть виконувати складні завдання, водночас є легким і швидким в обслуговуванні, що важливо в часі війни.
Що відомо про постачання Gripen до України від Швеції?
Україна планує закупити до 150 винищувачів Gripen серії E у Швеції. Обговорення угоди відбулося на заводі Saab 22 жовтня.
Володимир Зеленський підкреслив, що ці літаки є пріоритетними для армії, оскільки входять до трійки найкращих авіаційних платформ. Тож він та Ульф Крістерссон підписали листа про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.
Раніше перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповідав, що Україна очікує додаткові постачання літаків F-16, французьких Mirage-2000 та шведських Gripen.