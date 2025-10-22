Прем'єр Швеції допустив, коли Україна зможе отримати перші новітні винищувачі Gripen

Ульф Крістерссон назвав терміни, коли Україна може отримати перші новітні винищувачі Gripen. На думку прем'єр-міністра Швеції, це станеться протягом 3 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Ульфа Крістерссона на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Лінчепінгу.

До теми Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують, на що здатні та чи кращі за F-16

Що каже прем'єр Швеції про постачання перших Gripen до України?

За словами прем'єра Швеції, на початковому етапі партнерам важливо разом розглянути всі можливості для довгострокового фінансування підтримки України. У цьому контексті Крістерссон згадав і про потенційне використання заморожених російських активів.

Ми говоримо про найновіше покоління літаків, яке лише нещодавно презентували у Швеції. Виробництво тільки починає розгортатися, тому практично ми зможемо розпочати постачання приблизно через три роки,

– пояснив Ульф Крістерссон.

Шведський політик уточнив, що поставити одразу всі 150 літаків неможливо, адже це тривалий процес. За його словами, виробництво та постачання 100 – 150 літаків для України може зайняти від 10 до 15 років.

"Хочу наголосити: це не те, що робиться миттєво. Ми лише демонструємо нашу готовність і бажання – саме так починаються всі великі процеси", – додав прем'єр Швеції.

Своєю чергою Володимир Зеленський підкреслив важливість політичного рішення щодо співпраці зі Швецією.

Ми також говоритимемо про використання інших, не новітніх літаків і про навчання наших пілотів. Але головне – це політичне рішення щодо можливості для України придбати Gripen і створити сучасний повітряний флот. І сьогодні така можливість відкрита, ухвалене політично позитивне рішення,

– наголосив президент України.

До речі, колишній офіцер Повітряних сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів в етері 24 Каналу, що Україна дійсно потребує винищувачів Gripen. Адже ці літаки можуть виконувати складні завдання, водночас є легким і швидким в обслуговуванні, що важливо в часі війни.

Що відомо про постачання Gripen до України від Швеції?