Геополітика Росія Алжир постачає Росії військове обладнання, використовуючи повітряний простір країн ЄС
7 жовтня, 15:53
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Алжир постачає Росії військове обладнання, використовуючи повітряний простір країн ЄС

Катерина Міленіна

Військові літаки Алжиру регулярно здійснюють транспортні рейси до Росії та Білорусі через повітряний простір країн Європейського Союзу, зокрема Польщі. У повітряному просторі блоку НАТО утворився постійний логістичний коридор, який використовується для забезпечення військово-технічної співпраці з Москвою.

Як повідомляє польське видання Defence24, радари та системи спостереження зафіксували черговий проліт військово-транспортного літака Lockheed C-130H-30 Hercules Військово-повітряних сил Алжиру через повітряний простір країн НАТО, зокрема й Польщі.

Який маршрут мав літак? 

У вівторок, 6 жовтня, борт вилетів з алжирської авіабази Буфарік, пропрямував через повітряний простір Італії, Хорватії, Угорщини та Словаччини, після чого з півдня увійшов у небо Польщі. Оминувши Гайнувку, літак перетнув кордон із Білоруссю, а кінцевою точкою його маршруту став московський аеропорт "Внуково".

Літак C-130H-30 «Геркулес» над Польщею / Скриншот із Polish Military Radar

Чому військова авіація Алжиру вільно літає над Європою до Росії?

Експерти наголошують, що цей рейс — не поодинокий випадок, а частина налагодженого повітряного мосту між Алжиром та РФ. Протягом останніх тижнів у європейському небі регулярно фіксують польоти вантажних бортів Іл-76МД, C-130H та LM-100J Super Hercules.

Ці транспортники використовують для перевезення озброєння, військово-технічного майна та спеціалізованого обслуговувального персоналу. Йдеться про підтримку російських систем озброєння, які перебувають на озброєнні армії Алжиру, а також про зворотну логістику на користь оборонно-промислового комплексу Росії.

Як ці повітряні коридори пов'язані з експансією Кремля в Африці?

Аналогічні маршрути транспортування майна та особового складу спостерігаються й з інших точок африканського континенту в напрямку Білорусі та РФ. Це є частиною стратегії Москви із розгортання та забезпечення "Африканського корпусу" у Малі, Центральноафриканській Республіці та Лівії.

Алжирський та лівійський напрямки мають критичне значення для Кремля, оскільки дозволяють підтримувати логістику біля південного флангу Європи. Головна проблема для безпеки Польщі та Альянсу полягає у тому, що військово-технічна співпраця з державою-агресором фактично забезпечується через транзитний коридор у повітряному просторі країн НАТО.

Використання повітряного простору країн ЄС для військових перевезень відбувається на тлі зростання повітряних загроз з боку Росії. Раніше ми писали про те, як російські дрони залетіли до ЄС та яку нову стратегію Кремля побачили в цьому аналітики Інституту вивчення війни.

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