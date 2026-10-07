Алжир постачає Росії військове обладнання, використовуючи повітряний простір країн ЄС

Військові літаки Алжиру регулярно здійснюють транспортні рейси до Росії та Білорусі через повітряний простір країн Європейського Союзу, зокрема Польщі. У повітряному просторі блоку НАТО утворився постійний логістичний коридор, який використовується для забезпечення військово-технічної співпраці з Москвою.

Як повідомляє польське видання Defence24, радари та системи спостереження зафіксували черговий проліт військово-транспортного літака Lockheed C-130H-30 Hercules Військово-повітряних сил Алжиру через повітряний простір країн НАТО, зокрема й Польщі.

Який маршрут мав літак?

У вівторок, 6 жовтня, борт вилетів з алжирської авіабази Буфарік, пропрямував через повітряний простір Італії, Хорватії, Угорщини та Словаччини, після чого з півдня увійшов у небо Польщі. Оминувши Гайнувку, літак перетнув кордон із Білоруссю, а кінцевою точкою його маршруту став московський аеропорт "Внуково".

Літак C-130H-30 «Геркулес» над Польщею / Скриншот із Polish Military Radar

Чому військова авіація Алжиру вільно літає над Європою до Росії?

Експерти наголошують, що цей рейс — не поодинокий випадок, а частина налагодженого повітряного мосту між Алжиром та РФ. Протягом останніх тижнів у європейському небі регулярно фіксують польоти вантажних бортів Іл-76МД, C-130H та LM-100J Super Hercules.

Ці транспортники використовують для перевезення озброєння, військово-технічного майна та спеціалізованого обслуговувального персоналу. Йдеться про підтримку російських систем озброєння, які перебувають на озброєнні армії Алжиру, а також про зворотну логістику на користь оборонно-промислового комплексу Росії.

Як ці повітряні коридори пов'язані з експансією Кремля в Африці?

Аналогічні маршрути транспортування майна та особового складу спостерігаються й з інших точок африканського континенту в напрямку Білорусі та РФ. Це є частиною стратегії Москви із розгортання та забезпечення "Африканського корпусу" у Малі, Центральноафриканській Республіці та Лівії.

Алжирський та лівійський напрямки мають критичне значення для Кремля, оскільки дозволяють підтримувати логістику біля південного флангу Європи. Головна проблема для безпеки Польщі та Альянсу полягає у тому, що військово-технічна співпраця з державою-агресором фактично забезпечується через транзитний коридор у повітряному просторі країн НАТО.

Використання повітряного простору країн ЄС для військових перевезень відбувається на тлі зростання повітряних загроз з боку Росії. Раніше ми писали про те, як російські дрони залетіли до ЄС та яку нову стратегію Кремля побачили в цьому аналітики Інституту вивчення війни.