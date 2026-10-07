Как сообщает польское издание Defence24, радары и системы наблюдения зафиксировали очередной пролет военно-транспортного самолета Lockheed C-130H-30 Hercules Военно-воздушных сил Алжира через воздушное пространство стран НАТО, в том числе и Польши.

Какой маршрут пролетел самолет?

Во вторник, 6 октября, самолет вылетел с алжирской авиабазы Буфарик, пролетел через воздушное пространство Италии, Хорватии, Венгрии и Словакии, после чего с юга вошел в воздушное пространство Польши. Миновав Гайнувку, самолет пересек границу с Беларусью, а конечной точкой его маршрута стал московский аэропорт "Внуково".

Самолет C-130H-30 "Геркулес" над Польшей / Скриншот с Polish Military Radar

Почему военная авиация Алжира свободно летает над Европой в Россию?

Эксперты отмечают, что этот рейс – не единичный случай, а часть налаженного воздушного моста между Алжиром и РФ. В течение последних недель в европейском небе регулярно фиксируются полеты грузовых самолетов Ил-76МД, C-130H и LM-100J Super Hercules.

Эти транспортники используются для перевозки вооружения, военно-технического имущества и специализированного обслуживающего персонала. Речь идет о поддержке российских систем вооружения, находящихся на вооружении армии Алжира, а также об обратной логистике в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

Как эти воздушные коридоры связаны с экспансией Кремля в Африке?

Аналогичные маршруты транспортировки имущества и личного состава наблюдаются и из других точек африканского континента в направлении Беларуси и РФ. Это является частью стратегии Москвы по развертыванию и обеспечению "Африканского корпуса" в Мали, Центральноафриканской Республике и Ливии.

Алжирское и ливийское направления имеют критическое значение для Кремля, поскольку позволяют поддерживать логистику у южного фланга Европы. Главная проблема для безопасности Польши и Альянса заключается в том, что военно-техническое сотрудничество с государством-агрессором фактически осуществляется через транзитный коридор в воздушном пространстве стран НАТО.

Использование воздушного пространства стран ЕС для военных перевозок происходит на фоне роста воздушных угроз со стороны России. Ранее мы писали о том, как российские дроны залетели на территорию ЕС и какую новую стратегию Кремля увидели в этом аналитики Института изучения войны.