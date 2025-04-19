Через загрозу атаки з боку Росії: Литва має намір укріпити Сувалкський коридор

Литва має намір модернізувати та укріпити другий маршрут через Сувалкський коридор. Це важлива ділянка на кордоні з Польщею, яка вважається найімовірнішим місцем потенційного нападу Росії на ЄС і НАТО.

Про це в інтерв’ю Politico розповів заступник глави Міноборони Литви Томас Годляускас, інформує 24 Канал.

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Литва хоче модернізувати Сувалкський коридор

Вільнюс хоче модернізувати та укріпити оборону в Сувалкському коридорі.

Ці дороги є критично важливими для нас з погляду безпеки та оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як головні наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи,

– сказав Годляускас.

Відповідно до його слів, заходи безпеки на цій ділянці, зокрема, включатимуть протидію заглушці сигналу GPS з російського боку. Повний обсяг проєкту передбачає реконструкцію 113 кілометрів дороги та реконструкцію 8 мостів. Заступник міністра транспорту Литви Родерікас Жіобакас нещодавно сказав POLITICO, що роботи планують завершити до 2028 року.

Литва сподівається отримати фінансування проєкту від Євросоюзу. Як розповів Годляускас, Вільнюс разом із Польщею, Естонією та Латвією лобіюватиме його пріоритетність у наступному багаторічному бюджеті Євросоюзу.

Попри те, що цей дорожній проєкт узгоджується з цілями щодо військової мобільності ЄС і НАТО, офіційно проєкт дороги не є частиною програм обох організацій. Натомість він фінансується як двостороння ініціатива між польським і литовським міністерствами транспорту та оборони.

"Ми будемо інвестувати в ділянку до кордону з Литвою, і ми просимо Польщу модернізувати свою сторону Августівської дороги, щоб вона відповідала стандартам військової мобільності", – зазначив Годляускас.

Важливо! Сувалкський коридор – територія, яка з'єднує країни Балтії з Польщею й відокремлює Калінінградську область та Білорусь.