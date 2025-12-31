"Ти що! Війна йде!": Лукашенко розповів, як попереджав Путіна про загрозу замаху в Африці
- Лукашенко попередив Путіна про загрозу замаху під час поїздки до Південно-Африканської Республіки перед самітом БРІКС.
- Замість Путіна на саміт БРІКС полетів глава МЗС Росії Сергій Лавров.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як у 2023 році попереджав диктатора Володимира Путіна про загрозу замаху під час поїздки до Південно-Африканської Республіки. За його словами, це була "дружня, братська, не сільська розмова".
Таку заяву Лукашенко зробив, розмовляючи з журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "БелТА".
Що сказав Лукашенко про розмову з Путіним?
У ніч на 31 грудня Лукашенко згадав, що застерігав очільника Кремля від "замаху". За його словами, це нібито було перед самітом БРІКС у Південній Африці. Коли Путін збирав валізи, самопроголошений президент Білорусі просив, щоб той не їхав, адже йде війна.
Під час "дружньої" та "братської" розмови російський диктатор сказав, що його чекають на саміті, а також, що "вони ж не такі скажені вже", щоб вчинити замах на нього.
Однак Лукашенко застеріг, що там не усі при здоровому глузді і їхати туди буцімто не варто. У результаті цього на БРІКС полетів глава МЗС Росії Сергій Лавров.
Атака дронів на резиденцію Путіна: коротко про головне
Ймовірно, Лукашенко зробив цю заяву на тлі так званої "атаки" на резиденцію Путіна. Нагадаємо, що Сергій Лавров заявив, що Україна нібито вночі 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.
Пропагандист пригрозив, що об'єкти та час удару у відповідь нібито вже визначені.
Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Він переконаний, що росіяни не зацікавлені у завершенні війни й тому шукають приводи для нових інформаційних атак і загострення.
Окупанти намагаються створити підґрунтя для подальших дій. Йдеться, зокрема, про можливу підготовку ударів по столиці, по урядових та державних установах.