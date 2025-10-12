Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна навряд чи отримає американські крилаті ракети Tomahawk. На його думку, подібні розмови є лише риторикою.

Водночас білоруський диктатор закликав "заспокоїтися" з цього приводу. Про це він сказав у своєму нещодавньому інтерв'ю російським пропагандистам, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Лукашенко про Трампа?

За його словами, президент США Дональд Трамп дотримується "особливої тактики", згідно з якою, він може діяти жорстко, проте з часом заспокоюється, тому "не треба в лоб це сприймати, що завтра воно і полетить".

На думку білоруського диктатора, станом на сьогодні світ "різноманітний" і "проти будь-якої отрути є протиотрута". Олександр Лукашенко також каже, що американський президент добре усвідомлює цей факт.

"І щоб не скотиться в цю колію, коли до цієї серйозної отрути буде застосовано протиотруту, він розуміє, що цього бути не повинно, і я думаю, що до цього не дійде",

– заявив він, маючи на увазі наслідки передачі.

Лукашенко звинуватив Україну

Крім вищезгаданого, президент Білорусі звинуватив Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди. Водночас він сказав, що, мовляв, Москва навпаки готова до будь-яких просувань у мирному врегулюванні.

Справа не у Сполучених Штатах Америки, які дуже хочуть (припинення війни – 24 Канал), не в Росії, яка готова до просування, і не в європейських лідерах, а більше у Володимирі Олександровичу Зеленському проблеми,

– заявив він.

На його думку, якщо буде "потужний тиск" на українську сторону, то Володимир Зеленський прийме "відповідні рішення".

"Але діяти треба терміново, тому що, хай там що, Росія просувається на фронті. Я кажу це відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично. І це може призвести до зникнення України як держави", – додав він.

До чого вдається сама Білорусь?