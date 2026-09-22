Макрон закликав запровадити мораторій на удари по енергетиці між Україною та Росією

Президент Франції Еммануель Макрон на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав до мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією. Дипломатична ініціатива відбувається на тлі активних обговорень між лідерами США, Франції та України щодо можливої деескалації напередодні зимового періоду.

За підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом французький лідер зазначив у мережі X, що сторони обговорили об'єднання зусиль для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Які подробиці позиції Макрона щодо енергетичного перемир'я?

Пізніше того ж вечора французький президент порушив питання перспективи енергетичного перемир'я у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

Ініціатива Парижa розгортається на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який закликає Київ припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

"Пан Зеленський має зробити одну річ. Він повинен припинити знищувати дизельне пальне в Росії", – заявив Трамп, додавши, що саме війна в Україні спровокувала зростання світових цін на пальне.

До слова, про припинення взаємних обстрілів енергетики говорив і держсекретар США Марко Рубіо. На його думку, припинення вогню в цій сфері сприятиме захисту населення й зменшенню напруги.

Масштаби ударів та позиції сторін

Попри такі заклики, українські сили продовжують завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема спричинивши пожежу на великому нафтопереробному заводі у Самарі.

За даними Збройних сил України, систематичні атаки на російські об'єкти з червня вже знищили майже половину переробних потужностей ворога.

Зі свого боку Москва регулярно завдає ударів по українській критичній інфраструктурі, провокуючи блекаути в містах. Володимир Зеленський підтвердив зацікавленість Києва у взаємній деескалації щодо енергетичного сектору за умови чітких міжнародних гарантій.

Підготовка до міжнародних зустрічей

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Франція паралельно залучає країни G7 до підтримки української енергосистеми напередодні зими та передачі нових засобів протиповітряної оборони.

Очікується, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть особисту зустріч у Нью-Йорку ввечері 22 вересня, де ключовим питанням стане обговорення умов енергетичного перемир'я.