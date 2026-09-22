Заява політика пролунала в етері Fox News.

Що сказав Рубіо про перемир'я між Україною та Росією?

Держсекретар заявив про доцільність укладення окремої домовленості між сторонами конфлікту. Він наголосив, що припинення атак на об'єкти енергетики є важливим кроком для збереження критичної інфраструктури.

За словами посадовця, взаємна відмова від атак допоможе запобігти важким гуманітарним наслідкам.

Було б корисно домовитися про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури,

– підкреслив очільник Держдепартаменту США.

Він додав, що Україна не повинна атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія має припинити удари по українській енергосистемі. На думку американської сторони, такий крок створить сприятливі умови для зменшення загальної ескалації.

Які заяви звучать у Кремлі щодо перемир'я?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито виступає не за тимчасове перемир'я з Україною, а за "стійкий мир". Водночас у Москві звинуватили президента України Володимира Зеленського у суперечливих заявах щодо подальшого перебігу війни.

За словами Пєскова, Путін і російська сторона начебто підтримують "міцний мир" і виступають проти перемир’я, яке, на їхню думку, не матиме результату. За його словами, "у Києві чудово знають, яку відповідальність потрібно на себе взяти і які рішення потрібно прийняти для того, щоб ми вийшли на дорогу, яка приведе нас саме не до перемир'я, а до стійкого миру".