Макрон сподівається, що Сі Цзіньпін зіграє "дуже активну роль" у просуванні миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про свої надії на те, що президент Китаю допоможе у просуванні миру між Росією та Україною. Він пояснив це тим, що Пекін має якісний діалог з Кремлем.

Таку заяву президент Франції зробив на пресконференції 27 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на BFMTV.

Дивіться також Макрон заявив, що іноземні війська в Україні зможуть "відповісти" Росії у разі нападу

На що сподівається Макрон від Сі Цзіньпіна

На пресконференції Еммануель Макрон висловив свої надії на те, що Китай зіграє активну роль у просуванні миру в Україні.

Зважаючи на якість його діалогу з Росією та на мирну ініціативу, яку він кілька місяців тому висунув разом із Бразилією, я сподіваюся, що президент Сі зможе відіграти активну роль у допомозі нам збудувати міцний і тривалий мир,

– заявив президент Франції.

Він додав, що, на його думку, Китай має повне право зробити це як постійний член Ради Безпеки та з огляду на минулі ініціативи.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель-Барро під час свого візиту в Пекін заявляв, що Китай зможе "переконати" Росію сісти за стіл переговорів, щоб покласти край війні в Україні. На його думку, Париж і Пекін повинні координувати зусилля для сприяння справедливому й тривалому миру в Україні.