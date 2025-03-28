Такое заявление президент Франции сделал на пресс-конференции 27 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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На что надеется Макрон от Си Цзиньпина

На пресс-конференции Эммануэль Макрон высказал свои надежды на то, что Китай сыграет активную роль в продвижении мира в Украине.

Учитывая качество его диалога с Россией и мирную инициативу, которую он несколько месяцев назад выдвинул вместе с Бразилией, я надеюсь, что президент Си сможет сыграть активную роль в помощи нам построить прочный и длительный мир,

– заявил президент Франции.

Он добавил, что, по его мнению, Китай имеет полное право сделать это как постоянный член Совета Безопасности и учитывая прошлые инициативы.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль-Барро во время своего визита в Пекин заявлял, что Китай сможет "убедить" Россию сесть за стол переговоров, чтобы положить конец войне в Украине. По его мнению, Париж и Пекин должны координировать усилия для содействия справедливому и длительному миру в Украине.