Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро сказал, что \Китай может повлиять на Россию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Lefigaro.
Смотрите также Зеленский предупредил Трампа о последствиях от ослабления санкций против России
Нужно способствовать миру
В частности, во Франции убеждены, что Китай также может заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине.
Глава МИД Франции посетил Пекин с визитом в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами. Он встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.
На совместной пресс-конференции Барро отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине".
Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями,
– объяснил он.
Россия и Китай имеют дружеские отношения, однако в вопросе войны в Украине Пекин сохраняет нейтралитет.