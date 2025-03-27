Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро сказал, что \Китай может повлиять на Россию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Lefigaro.

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Нужно способствовать миру

В частности, во Франции убеждены, что Китай также может заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Глава МИД Франции посетил Пекин с визитом в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами. Он встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

На совместной пресс-конференции Барро отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине".

Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями,

– объяснил он.

Россия и Китай имеют дружеские отношения, однако в вопросе войны в Украине Пекин сохраняет нейтралитет.