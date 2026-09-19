Марін Ле Пен несподівано виступила з різкою критикою Росії

Лідери французьких ультраправих несподівано виступили з жорсткою публічною критикою дій Москви. Політики категорично засудили спроби Кремля впливати на їхню державу через залякування та гібридні атаки.

Відповідну спільну заяву Марін Ле Пен та Жордан Барделла опублікували в суботу, 19 вересня. Як RTL, це сталося одразу після спеціальної зустрічі в Єлисейському палаці. Там політичним силам країни доповідали про актуальні геополітичні загрози.

Що обурило французьких політиків

У своєму зверненні лідери партії "Національне об'єднання" наголосили, що жодні таємні операції чи провокації не змусять Париж сприяти військовим цілям Кремля в Україні.

Вони також назвали ворожим актом рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють на російському ринку, зокрема Nestlé та Auchan.

Росія не може розраховувати на те, щоб прямо чи опосередковано диктувати політику за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску,

– заявила Ле Пен.

Крім того, політики підтримали ініціативу щодо посилення безпеки стратегічної інфраструктури.

Напередодні президент Емманюель Макрон доручив уряду розробити план захисту таких об'єктів від російських гібридних атак.

Проросійська позиція Марін Ле Пен

Варто зауважити, що Марін Ле Пен, яка наразі лідирує в президентських рейтингах, раніше регулярно стикалася з критикою через надто примирливу позицію щодо Москви.

Кандидатка в президенти Франції також заявила заявила, що Париж більше не може фінансувати допомогу Україні на нинішньому рівні.

Водночас, за її словами, Франція може продовжувати навчати українських військових і постачати обладнання для оборони.

Ле Пен також виступила проти відправлення французьких винищувачів Rafale в Україну, заявивши, що це може означати пряму участь Франції у війні.

Вона закликала провести мирну конференцію за участю України, Росії, Німеччини, Польщі та Туреччини.