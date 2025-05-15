Вашингтон не проти участі Зеленського в саміті НАТО, – Рубіо

Марко Рубіо спростував інформацію про те, що Вашингтон виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі. Він наголосив, що США підтримують участь України та очікують на зустріч у червні.

Про це розповідає "Європейська правда" з посиланням на заяву Рубіо журналістам у четвер в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, передає 24 Канал.

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США не проти участі Зеленського в саміті НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не заперечує проти участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24 – 25 червня.

Рубіо спростував чутки про те, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Зеленського, наголосивши: "Я не знаю, звідки така інформація". Він додав, що під час зустрічі багато колег піднімали це питання і всі підтримали запрошення.

Також держсекретар нагадав, що на саміті очікують лідерів чотирьох країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. В Альянсі давно практикують запрошувати на такі заходи представників держав, які не є членами НАТО.