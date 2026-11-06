Рубіо може піти у відставку заради виборів у 2028 році: як це коментує сам держсекретар

У США ширяться чутки про можливу відставку держсекретаря Марко Рубіо заради участі в президентських виборах 2028 року. Американський посадовець прокоментував ці повідомлення, однак на одне з головних запитань відповідати відмовився.

Марко Рубіо заявив, що планує працювати в адміністрації Дональда Трампа до завершення його президентського терміну. Про це він розповів в інтерв'ю The New York Times.

Чи збирається Рубіо залишати адміністрацію Трампа?

Держсекретар США спростував повідомлення про можливу відставку та запевнив, що задоволений своєю нинішньою роботою.

Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом. Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки,

– заявив Рубіо.

Водночас він не став відповідати на запитання про можливу участь у президентських виборах 2028 року.

Рубіо також заявив, що готовий підтримати віцепрезидента США Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента.

За словами держсекретаря, Венс є його близьким другом і міг би стати сильним кандидатом від Республіканської партії.

Якщо Джей Ді балотуватиметься в президенти, я думаю, він буде феноменальним кандидатом. Я публічно заявляв, і повторюся, я буду першим, хто зареєструється і підтримає його,

– сказав Рубіо.

Під час інтерв'ю посадовця також запитали про заяву Венса, який пов'язав поразку республіканців на проміжних виборах із війною проти Ірану. Рубіо не дав прямої оцінки цим словам, зазначивши, що не займається внутрішньою політикою.

Водночас він висловив підтримку рішенням Трампа щодо Ірану, наголосивши, що президент заслуговує на похвалу за готовність ухвалювати навіть непопулярні рішення.

Чому з'явилися чутки про відставку Рубіо?

Напередодні The Independent із посиланням на джерела у США та британському уряді повідомило, що Марко Рубіо нібито розглядає можливість залишити адміністрацію Трампа, щоб розпочати підготовку до президентської кампанії 2028 року.

За даними видання, після поразки республіканців на проміжних виборах держсекретар міг би спробувати дистанціюватися від політики адміністрації, зокрема щодо війни в Ірані.

Одним із головних потенційних суперників Рубіо в боротьбі за висунення від Республіканської партії називають віцепрезидента Джей Ді Венса.

Крім того, у ЗМІ з'являлися повідомлення, що посаду держсекретаря США замість Рубіо може обійняти посол США в Індії Серджіо Гор.