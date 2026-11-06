Рубио может уйти в отставку ради выборов в 2028 году: как это комментирует сам госсекретарь

Марко Рубио заявил, что планирует работать в администрации Дональда Трампа до окончания его президентского срока. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

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Собирается ли Рубио покинуть администрацию Трампа?

Госсекретарь США опроверг сообщения о возможной отставке и заверил, что доволен своей нынешней работой.

Работать на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом. Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи– заявил Рубио.

В то же время он не стал отвечать на вопрос о возможном участии в президентских выборах 2028 года.

Рубио также заявил, что готов поддержать вице-президента США Джей Ди Венса, если тот решит баллотироваться на пост президента.

По словам госсекретаря, Венс является его близким другом и мог бы стать сильным кандидатом от Республиканской партии.

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Если Джей Ди будет баллотироваться в президенты, я думаю, он станет феноменальным кандидатом. Я публично заявлял и повторю: я буду первым, кто зарегистрируется и поддержит его– сказал Рубио.

Во время интервью чиновника также спросили о заявлении Венса, который связал поражение республиканцев на промежуточных выборах с войной против Ирана. Рубио не дал прямой оценки этим словам, отметив, что не занимается внутренней политикой.

В то же время он выразил поддержку решениям Трампа в отношении Ирана, подчеркнув, что президент заслуживает похвалы за готовность принимать даже непопулярные решения.

Почему появились слухи об отставке Рубио?

Накануне The Independent со ссылкой на источники в США и британском правительстве сообщило, что Марко Рубио якобы рассматривает возможность покинуть администрацию Трампа, чтобы начать подготовку к президентской кампании 2028 года.

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По данным издания, после поражения республиканцев на промежуточных выборах госсекретарь мог бы попытаться дистанцироваться от политики администрации, в частности в отношении войны в Иране.

Одним из главных потенциальных соперников Рубио в борьбе за выдвижение от Республиканской партии называют вице-президента Джей Ди Венса.

Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что должность госсекретаря США вместо Рубио может занять посол США в Индии Серджио Гор.