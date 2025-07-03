Це може спрацювати: як Ілон Маск хоче поквитатися з Трампом

Ілон Маск пригрозив Дональду Трампу створенням нової партії. Однак, рейтинги винахідника дуже сильно постраждали після поглиблення його співпраці з американським президентом.

Про це 24 Каналу розповів політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Маск здобув усі свої статки під час каденції демократів, а не республіканців. Зокрема адміністрація Барака Обами вкладала великі кошти у його бізнес.

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Чи справді Маск може створити свою партію

Саме завдяки співпраці з демократами Ілон Маск став одним з найбагатших людей у світі. Він це розумів і підтримував ідеологію, яку вони сповідували. Але в певний момент бізнесмен вирішив, що може формувати свою реальність і сподівався, що його аудиторія це підтримує.

Тоді Маск зробив різкий розворот від ліберальних цінностей до консервативних. Так він втратив величезну базу прихильників з одного "табору", зайшовши в інший. Але не врахував, що цей "табір" вже мав свого лідера – Трампа,

– сказав політолог.

Коли вони діяли разом, то аудиторія була консолідована. Втім, зараз, коли Маск вирішив відокремитися, – це може завершитися не дуже добре. Більш раціонально – намагатися впливати на політику через конгресменів. Наприклад, можна сказати про відмову у фінансуванні, якщо вони не просуватимуть його ідеї.

Це може спрацювати на відміну від створення третьої партії. Сам він її не реалізує, а мало хто з відомих людей захоче з ним політично співпрацювати,

– підсумував Максим Несвітайлов.

Нагадаємо, Ілон Маск розкритикував законопроєкт Дональда Трампа щодо бюджету. Він назвав його "божевільним" та закликав Конгрес не голосувати за "найбільше збільшення держборгу в історії США". Відтак пригрозив створити власну партію під назвою "America Party".

Президент США відреагував на критику. Він сказав, що компанія Маска не змогла б існувати без державної підтримки. А без субсидій бізнесмен "був би змушений згортати роботу й повертатися до Південної Африки".