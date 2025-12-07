Маск закликав "знищити ЄС": у МЗС Польщі запропонували йому полетіти на Марс

Американський мільярдер Ілон Маск висловив бажання знищити Євросоюз. У МЗС Польщі відреагували на його сканжальний допис.

У МЗС Польщі покепкували з Маска, натякнувши на його вкрай ультраправі погляди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Маска у X.

Дивіться також "Їх треба розпустити": Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через штраф ЄС щодо Х

Як Маск "підгорів" віж штрафу ЄС?

У своїй соцмережі X Маск поцікавився, "як довго до зникнення ЄС", а потім написав тег AbolishTheEU, що у перекладі "знищіть ЄС".

"Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські салюти", – написав у Х очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Раніше Європейська комісія оштрафувала соцмережу Маска Х (колишній Twitter), на що той різко відреагував із закликом знищити Євросоюз.

Що відомо про штраф Євросоюзу щодо мережі X?