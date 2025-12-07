Маск призвал "уничтожить ЕС": в МИД Польши предложили ему полететь на Марс
- Илон Маск выразил желание уничтожить Евросоюз через свою соцсеть X, что вызвало реакцию МИД Польши.
- Польский министр Радослав Сикорский в ответ на призыв Маска предложил ему полететь на Марс.
Американский миллиардер Илон Маск выразил желание уничтожить Евросоюз. В МИД Польши отреагировали на его сканжальное сообщение.
В МИД Польши посмеялись над Маском, намекнув на его крайне ультраправые взгляды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Маска в X.
Как Маск "подгорел" из-за штрафа ЕС?
В своей соцсети X Маск поинтересовался, "как долго до исчезновения ЕС", а потом написал тег AbolishTheEU, что в переводе "уничтожьте ЕС".
Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские салюты,
– написал в Х глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Ранее Европейская комиссия оштрафовала соцсеть Маска Х (бывший Twitter), на что тот резко отреагировал с призывом уничтожить Евросоюз.
Что известно о штрафе Евросоюза в отношении сети X?
Евросоюз оштрафовал соцсеть Х Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых услугах, включая несоблюдение прозрачности рекламы и введение в заблуждение пользователей синими галочками.
Параллельно ЕС продолжает другие проверки по X, в частности относительно возможного распространения незаконного контента и дезинформации