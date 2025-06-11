Маск заявив, що шкодує про "деякі свої дописи про Трампа"
- Ілон Маск висловив жаль щодо своїх дописів про Дональда Трампа, заявивши, що вони "зайшли надто далеко".
- Конфлікт між Маском і Трампом виник через критику законопроєкта про податкові пільги, що призвело до погроз від Трампа припинити державні контракти для компаній Маска.
Минулого тижня мережа спостерігала за публічною сваркою Дональда Трампа та Ілона Маска. Проте вже нині мільярдер раптово розкаявся.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска в соцмережі Х.
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Що написав мільярдер про сварку з Трампом
Так, Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої пости про Трампа минулого тижня.
"Вони зайшли надто далеко", – впевнений він.
Нагадаємо, конфлікт спалахнув на тлі критики Маском законопроєкта про податкові пільги. Президент США сказав, що розчарований мільярдером, хоча і вказав, що у них "хороші стосунки". Проте після цього власник SpaceX та Tesla раптово запевнив, що без нього Трамп не переміг би на виборах 2024 року. "Невдячність – річ прикра", – додав він.
У відповідь Трамп пригрозив припинити всі державні контракти та субсидії для компаній Маска. Натомість той вказав, хоч і без доказів, що нинішній очільник країни "фігурує у справах Епштейна".
Цікаво, що 7 червня він опублікував короткий допис: "Найбільш вірогідна найкумедніша розв'язка". Невідомо, чого точно він стосувався, проте припускали, що мовиться саме про сварку з Трампом.