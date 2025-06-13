Іран масовано атакував Ізраїль ракетами: моторошні кадри обстрілу та наслідків

Іран увечері 13 червня масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами. Внаслідок цього вибухи чули у Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах країни.

Працювала ППО, однак відомо також і про влучання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ізраїльські ЗМІ та відео, які ширять у соціальних мережах.

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Якою була іранська атака по Ізраїлю та що відомо про наслідки

По всьому Ізраїлю через іранську атаку ввечері 13 червня лунала повітряна тривога. Попередньо, Іран випустив по Ізраїлю щонайменше 150 ракет. Деякі ЗМІ пишуть і про 300 ракет. Повідомляють також про вибухи в Тель-Авіві.

Іран масовано атакував Тель-Авів: дивіться відео

Загалом відомо, що вибухи пролунали у щонайменше 7 районах міста Тель-Авів. За попередніми даними, у місті є поранені.

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Також повідомляється про пожежу біля штаб-квартири Міноборони Ізраїлю після падіння іранських балістичних ракет. Ворожі повітряні цілі ще рухають на Ізраїль.

У мережі також з'явилися кадри, як іранські ракети влучають по Тель-Авіву. У місті чутно багато вибухів.

Ще кадри з обстрілом Тель-Авіву: дивіться відео

Згодом стало відомо, що у Тель-Авіві, на жаль, є влучання. Там понівечено будинки, є пошкоджені автівки.

Наслідки іранської атаки по Тель-Авіву / Фото з соціальних мереж

Також повідомляють про відключення електроенергії по всьому Ізраїлю. Збройні сили США беруть участь у перехопленні ракет під час нападу Ірану на Ізраїль.

Масована атака Ірану по Ізраїлю ввечері 13 червня: дивіться відео

У Міноборони Ізраїлю заявили, що Іран перейшов усі червоні лінії, коли наважився обстрілювати ракетами, та буде відповідь.

Ще наслідки атаки по Тель-Авіву: дивіться відео

Також ЗМІ повідомляють, що є інформація про нібито іранський удар по ізраїльського ядерному об'єкту у місті Дімон. Про наслідки наразі нічого невідомо. Вибухи також чули в Єрусалимі.