Работала ПВО, однако известно также и о попадании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на израильские СМИ и видео, которые распространяют в социальных сетях.

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Какой была иранская атака по Израилю и что известно о последствиях

По всему Израилю из-за иранской атаки вечером 13 июня раздавалась воздушная тревога. Предварительно, Иран выпустил по Израилю по меньшей мере 150 ракет. Некоторые СМИ пишут и о 300 ракетах. Сообщают также о взрывах в Тель-Авиве.

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В общем известно, что взрывы прогремели по меньшей мере в 7 районах города Тель-Авив. По предварительным данным, в городе есть раненые.

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Также сообщается о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля после падения иранских баллистических ракет. Вражеские воздушные цели еще движутся на Израиль.

В сети также появились кадры, как иранские ракеты попадают по Тель-Авиву. В городе слышно много взрывов.

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Впоследствии стало известно, что в Тель-Авиве, к сожалению, есть попадания. Там изуродованы дома, есть поврежденные машины.

Последствия иранской атаки по Тель-Авиву / Фото из социальных сетей

Также сообщают об отключении электроэнергии по всему Израилю. Вооруженные силы США участвуют в перехвате ракет во время нападения Ирана на Израиль.

Массированная атака Ирана по Израилю вечером 13 июня: смотрите видео

В Минобороны Израиля заявили, что Иран перешел все красные линии, когда решился обстреливать ракетами, и будет ответ.

Еще последствия атаки по Тель-Авиву: смотрите видео

Также СМИ сообщают, что есть информация о якобы иранском ударе по израильскому ядерному объекту в городе Димон. О последствиях пока ничего неизвестно. Взрывы также слышали в Иерусалиме.