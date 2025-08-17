Журналісти оприлюднили текст листа, який Меланія Трамп передала Путіну. Він стосується українських дітей – Росія викрадає неповнолітніх з окупованих територій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Контекст Меланія Трамп стала неочікуваною союзницею України, – The Times

Що Меланія Трамп написала Путіну?

Дональд Трамп вручив Путіну листа від першої леді під час зустрічі 15 серпня.

ЗМІ опублікували текст листа Меланії Трамп, він закінчується словами "Час настав".

Шановний президенте Путін. Кожна дитина, незалежно від того, народилася вона в сільській місцевості чи в розкішному центрі міста, тихо мріє про одне й те ж. Вони мріють про любов, можливості та захищеність від небезпек. Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей, яка виходить за рамки комфорту небагатьох,

– мовиться в листі.

Текст листа Путіну від Меланії Трамп: дивіться документ, який виклали ЗМІ

Цікаво! Днями Олена Зеленська дала інтерв'ю західним ЗМІ, яке теж стосується теми дітей, викрадених Росією.

Меланія Трамп упевнена, що Путін погодиться з "простою і водночас глибокою концепцією". Ідеться про те, що "нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти – невинності, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію". Перша леді говорить, що "ми повинні прагнути створити світ, сповнений гідності для всіх".

"У сучасному світі деякі діти змушені нести в собі тихий сміх, якого не торкається темрява навколо них, – мовчазний виклик силам, які потенційно можуть зазіхнути на їхнє майбутнє. Пане Путін, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії, – ви послужите самому людству. Така смілива ідея перевершує всі людські розбіжності, і ви, пане Путін, підходите для того, щоб реалізувати це бачення одним розчерком пера вже сьогодні. Час настав", – написала дружина Трампа.

Вона стежить за ситуацією в Україні та нагадує Трампу про те, що Путін тільки декларує бажання миру, а насправді ж віддає накази обстрілювати нашу державу – в тому числі після розмов із Трампом.

Іншою впливовою американкою, яка публічно підтримує Україну, є донька Кіта Келлога Меган Моббс. Вона обурилася, що солдати США стелили червону доріжку Путіну.