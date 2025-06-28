Важко сприйняти як загрозу: Мерц розповів, як у Німеччині ставляться до Путіна та війни
- Фрідріх Мерц заявив, що в Німеччині вкоренений страх війни, але частина населення сприймає мир як даність.
- Мерц наголосив на важливості уникнення помилок минулого, згадуючи політику умиротворення Невілла Чемберлена щодо Гітлера.
- Він підкреслив, що 70 років членства Німеччини в НАТО були роками миру та свободи, але мир – це не автоматична даність.
Фрідріх Мерц зазначив, що серед населення Німеччини вкорінений страх війни, а мир частина населення сприймає як даність. Втім, він не поділяє ці погляди, але може зрозуміти.
Про це федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає 24 Канал.
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Що заявив Мерц про війну
За словами німецького канцлера, його країна мала хибне враження, що мир у Європі буде майже автоматичною даністю назавжди. Він наголосив, що серед частини населення Німеччини вкорінений страх війни, який він може зрозуміти, але не поділяє.
На думку Мерца, правильним рішенням є шукати будь-які шляхи до миру. Втім, не варто повторювати помилки минулого.
Коли йдеться про Росію, мій погляд реалістичний: я зараз перечитую книгу про прем'єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена та його політику умиротворення щодо Адольфа Гітлера. Ми не повинні повторити таку помилку,
– розповів канцлер Німеччини.
Він додав, що, на щастя, Німеччині не довелося переживати війну десятиліттями й 70 років членства в НАТО були роками миру та свободи. Мерц підкреслив, що мир – це не даність.