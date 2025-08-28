Мерц вважає, що зустрічі Зеленського та Путіна не буде, – AFP
- Фрідріх Мерц заявив, що зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, ймовірно, не відбудеться.
- На думку канцлера Німеччини, до особистого контакту президентів України та Росії "не дійде".
Фрідріх Мерц висловився щодо можливої майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Канцлер Німеччини заявив, що цього особистого контакту, ймовірно, не буде.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца, які цитує AFP.
Що сказав Мерц про можливу зустріч Зеленського і Путіна?
Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між Зеленським і Путіним "очевидно" не буде. Водночас чому саме особистого контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі не зрозуміло.
До зустрічі президента Зеленського і президента Путіна, як це було між президентом Трампом і президентом Путіним, справа не дійде,
– заявив канцлер Німеччини на спільному брифінгу з Еммануелем Макроном.
Раніше на особистій зустрічі між Зеленським та Путіним наполягав президент США Дональд Трамп. Він говорив, що спочатку український лідер та глава Кремля мають зустрітися у двосторонньому форматі, а згодом може статися тристороння зустріч, імовірно, за його участі.
Яка позиція України та Росії щодо зустрічі Зеленського та Путіна?
Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів з Володимиром Путіним. Але Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію.
Глава російського МЗС Сергій Лавров, своєю чергою, казав, що Росія готова до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України, але Захід нібито заважає цьому. Міністр країни-агресорки звинуватив США та ЄС у "спробах зірвати переговори".
Генсек НАТО Марк Рютте висловив надію на зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Очільник Альянсу підкреслив відданість українського лідера цьому особистому контакту.
Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін і Зеленський "не готові самостійно покласти край цій війні". Також посадовиця сказала, що Дональд Трамп пізніше зробить кілька додаткових заяв із цього приводу.