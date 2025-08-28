Фрідріх Мерц висловився щодо можливої майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Канцлер Німеччини заявив, що цього особистого контакту, ймовірно, не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца, які цитує AFP.

Що сказав Мерц про можливу зустріч Зеленського і Путіна?

Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між Зеленським і Путіним "очевидно" не буде. Водночас чому саме особистого контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі не зрозуміло.

До зустрічі президента Зеленського і президента Путіна, як це було між президентом Трампом і президентом Путіним, справа не дійде,

– заявив канцлер Німеччини на спільному брифінгу з Еммануелем Макроном.

Раніше на особистій зустрічі між Зеленським та Путіним наполягав президент США Дональд Трамп. Він говорив, що спочатку український лідер та глава Кремля мають зустрітися у двосторонньому форматі, а згодом може статися тристороння зустріч, імовірно, за його участі.

Яка позиція України та Росії щодо зустрічі Зеленського та Путіна?