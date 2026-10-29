"Загрожує свободі всієї Європи": Мерц зробив заяву про військових КНДР на війні проти України

Північна Корея дедалі тісніше співпрацює з Росією, допомагаючи їй вести війну проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що наслідки такого партнерства виходять далеко за межі українського фронту.

Про це Мерц заявив у четвер, 29 жовтня, після зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Сеулі. Його слова передає німецьке видання DW.

Чому Мерц вважає КНДР загрозою для Європи?

Німецький канцлер заявив, що Північна Корея загрожує свободі в усій Європі, відправляючи своїх військових воювати на боці Росії проти України.

Водночас Мерц звернув увагу на те, що Москва постачає озброєння Пхеньяну. На його думку, така співпраця демонструє тісний зв'язок між безпекою Європи та Корейського півострова.

Безпека Кореї впливає на безпеку Європи, а безпека Європи також впливає на безпеку Кореї,

– зазначив Фрідріх Мерц.

За даними південнокорейської розвідки, КНДР відправила близько 15 тисяч військових для участі в бойових діях на боці Росії.

Крім того, Пхеньян постачає Москві артилерійські боєприпаси та ракети. Натомість Росія надає Північній Кореї фінансову підтримку, військові технології та гарантії безпеки.

Про що домовилися Німеччина та Південна Корея?

Під час зустрічі Мерц і Лі Чже Мьон домовилися поглиблювати стратегічну та безпекову співпрацю між країнами. Зокрема, йдеться про спільні військові навчання та обмін розвідувальною інформацією.

Примітно, що перед прибуттям німецького канцлера Північна Корея запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Про це повідомили південнокорейські військові.

На початку візиту Мерц також висловив сподівання на майбутнє об'єднання Кореї. Півострів залишається розділеним після завершення бойових дій у Корейській війні 1953 року.

Очікується, що в п'ятницю, 30 жовтня, канцлер відвідає Демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю, після чого завершить свою поїздку.

Нагадаємо, 23 жовтня Південна Корея запропонувала КНДР провести військові переговори на тлі зростання напруженості між країнами. Сеул прагне уточнити лінію розмежування, відновити військовий зв'язок із Пхеньяном і запобігти випадковим зіткненням на кордоні.