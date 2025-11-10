У Словаччині закрили справу про передачу Україні МіГ-29

Прокуратура у Словаччині припинила розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 та системи ППО "Куб". Слідство не виявило ознак кримінального правопорушення.

Також встановлено, що передача техніки не нашкодила державі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.sk.

Що відомо про закриття справи?

Братиславська обласна прокуратура офіційно закрила справу щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і системи ППО "Куб". Слідчі дійшли висновку, що рішення уряду експрем'єра Едуарда Гегера не містило ознак кримінального правопорушення та не було пов'язане з особистою вигодою посадовців. Також встановлено, що рішення не завдало Словаччині шкоди.

Є достатньо обґрунтований висновок про те, що це діяння не є кримінальним правопорушенням, і немає підстав для направлення справи,

– йдеться в заяві.

Речниця прокуратури Габріела Ковачова повідомила, що слідчий визнав ці дії законними.

Колишній міністр оборони Ярослав Надь, який ухвалював угоду, заявив, що це рішення підтверджує правомірність його дій. Також він очікує вибачень від тих, хто "безпідставно його звинувачував у протиправних рішеннях".

Натомість чинний міністр оборони Роберт Каліняк назвав висновки прокуратури "шокуючими" та заявив, що попередня влада нібито послабила обороноздатність країни.

Останні заяви Словаччини щодо України